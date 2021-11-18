В Киеве начали изымать авто у особо злостных нарушителей ПДД: кому грозит конфискация

Владелец Toyota Camry не оплатил 25 штрафов и "отметился" ездой по городу со скоростью под 150 км/ч. Теперь авто на штрафплощадке.

Конфискация авто у злостных нарушителей ПДД теперь проводится и в Киеве. Первый такой автомобиль уже изъяли у владельца и эвакуировали. Об этом написал в Facebook заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.

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На штрафплощадку отправился седан Toyota Camry 2013 года. Его владелец Алексей Александрович собрал уже 25 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. В частности, зафиксировано существенное превышение скорости в городе – Toyota Camry развила 147 км/ч.

Напомним, с инициативой изымать автомобили у злостных нарушителей ПДД выступили Государственная исполнительная служба и МВД после страшного ДТП в Харькове. Конфискации подлежат транспортные средства водителей, не желающих платить штрафы. Первые в списке – любители ездить по населенным пунктам на большой скорости. По данным Андрея Гайченко, таких недобросовестных автомобилистов в Украине насчитывается около 150.

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Первые автомобили конфисковали у харьковских нарушителей. Киев стал вторым украинским городом, где применяется подобная практика.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине планируют вернуть штрафные баллы за нарушения ПДД. Их отменили в прошлом году.