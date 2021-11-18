У Києві почали вилучати авто в особливо злісних порушників правил дорожнього руху: кому загрожує конфіскація

Власник Toyota Camry не сплатив 25 штрафів і "відзначився" їздою містом зі швидкістю під 150 км/год. Тепер авто на штрафмайданчику.

Конфіскація авто в злісних порушників правил дорожнього руху тепер проводиться і в Києві. Перший такий автомобіль уже вилучили у власника й евакуювали. Про це написав у Facebook заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На штрафмайданчик вирушив седан Toyota Camry 2013 року. Його власник Олексій Олександрович зібрав уже 25 неоплачених штрафів за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, зафіксовано суттєве перевищення швидкості в місті – Toyota Camry розвинула 147 км/год.

Нагадаємо, з ініціативою вилучати автомобілі в злісних порушників ПДР виступили Державна виконавча служба та МВС після страшної ДТП в Харкові. Конфіскації підлягають транспортні засоби водіїв, які не бажають сплачувати штрафи. Перші в списку – любителі їздити населеними пунктами на великій швидкості. За даними Андрія Гайченка, таких несумлінних автомобілістів в Україні налічується близько 150 осіб.

Важливо

Спецномери проти камер автофіксації: чому штрафують швидкі допомоги – роз'яснення Нацполіції

Перші автомобілі конфіскували в харківських порушників. Київ став другим українським містом, де застосовується подібна практика.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні планують повернути штрафні бали за порушення правил дорожнього руху. Їх скасували торік.