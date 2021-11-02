В Україні забиратимуть автомобілі в порушників правил дорожнього руху

Державна виконавча служба та МВС готові вдатися до радикальних заходів, щоб покарати злісних порушників швидкісного режиму.

Любителі перевищувати швидкість і не сплачувати штрафи незабаром можуть втратити автомобіль. Державна виконавча служба планує вилучати транспортні засоби у водіїв-боржників, які суттєво порушили швидкісний режим. Про це заявив керівник відомства Андрій Гайченко, повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

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Поштовхом до такого радикального рішення стали резонансні ДТП в Харкові. За попередніми даними Національної поліції, швидкість порушників перевищувала 180 км/год.

Саме в Харкові й почнуть вилучати автомобілі у водіїв, які не бажають сплачувати штрафи. Згодом цю практику розширять на всю Україну.

[ + – ] Поштовхом до рішення віднімати авто стали резонансні ДТП в Харкові Фото: Харківська обласна прокуратура

За словами Андрія Гайченка, умовною "цифрою реагування" стане швидкість 150 км/год у населеному пункті. За наявності законних підстав Державна виконавча служба спільно з МВС вилучатиме автомобілі порушників за борги.

"Колеги з МВС систематизували певну інформацію про порушників, які перевищують швидкість на значні цифри (йдеться саме про стиль їзди в містах, а не на автошляхах). Як і прогнозувалося, такими порушниками є ті самі люди. Тому в Мін'юсті вирішили долучитися до наведення порядку на дорогах, оскільки, як виявилося, любителі швидкої їзди не дуже люблять платити штрафи за такі порушення, якщо людина дозволяє собі їздити містом зі швидкістю понад 150 км/год, то вона повинна за це відповідати. Особиво за умови, що вона не тільки порушує швидкісний режим, а й не сплачує штрафи за таке перевищення. Водії з такою манерою пересування наражають на небезпеку звичайних громадян", — підкреслив керівник Державної виконавчої служби.

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Загалом в Україні налічується майже півтори сотні таких водіїв. Із них 30 – у Києві та 10 – у Харкові.

Раніше Фокус розповідав, що за перевищення швидкості також пропонують позбавляти водійських прав. Відповідний законопроект уже підготовлено.