В Украине будут забирать автомобили у нарушителей ПДД

Государственная исполнительная служба и МВД готовы пойти на радикальные меры, чтобы наказать злостных нарушителей скоростного режима.

Любители превышать скорость и не оплачивать штрафы вскоре могут лишиться автомобиля. Государственная исполнительная служба планирует изымать транспортные средства у водителей-должников, существенно нарушивших скоростной режим. Об этом заявил руководитель ведомства Андрей Гайченко, передает пресс-служба Министерства юстиции.

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Толчком к столь радикальному решению стали резонансные ДТП в Харькове. По предварительным данным Национальной полиции, скорость нарушителей превышала 180 км/ч.

Именно в Харькове и начнут изымать автомобили у водителей, не желающих платить штрафы. Позже эту практику расширят на всю Украину.

[ + – ] Толчком к решению отнимать авто стали резонансные ДТП в Харькове Фото: Харьковская областная прокуратура

По словам Андрея Гайченко, условной "цифрой реагирования" станет скорость 150 км/ч в населенном пункте. При наличии законных оснований Государственная исполнительная служба совместно с МВД будет изымать автомобили нарушителей за долги.

"Коллеги из МВД систематизировали определенную информацию о нарушителях, которые превышают скорость на значительные цифры (речь идет именно о стиле езды в городах, а не на автодорогах). Как и прогнозировалось, такими нарушителями являются одни и те же люди. Поэтому, в Минюсте решили приобщиться к наведению порядка на дорогах, поскольку, как оказалось, любители скорой езды не очень любят платить штрафы за такие нарушения. Если человек позволяет себе ездить по городу со скоростью более 150 км/ч, то он должен за это отвечать. Особенно при условии, что он не только нарушает скоростной режим, но и не платит штрафы за такое превышение. Водители с такой манерой передвижения подвергают опасности обычных граждан", — подчеркнул руководитель Государственной исполнительной службы.

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В общей сложности по Украине насчитывается почти полторы сотни таких водителей. Из них 30 – в Киеве и 10 – в Харькове.

Ранее Фокус рассказывал, что за превышение скорости также предлагают лишать водительских прав. Соответствующий законопроект уже подготовлен.