ДТП в Харькове: полиция дала подробный брифинг и рассказала о 16-летнем "мажоре" (видео)

Автомобиль виновника ДТП, по информации правоохранителей, оказался зарегистрирован на его мать. У самого парня прав нет.

Виновник смертельного ДТП в Харькове, 16-летний Николай Харьковский, не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения во время аварии. Правоохранители по этому поводу составили акт, однако анализы подростка (моча) взяты на экспертизу, о чем стало известно на брифинге правоохранителей из управления полиции Харьковской области.

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В органах подтвердили, что вечером, 26 октября, Николай Харьковский на автомобиле Infiniti ехал на красный сигнал светофора, после чего транспортное средство протаранило Chevrolet. Скорость иномарки подростка пока не определили, предстоят многочисленные экспертизы как автомобиля, так и камер видеонаблюдения.

ДТП в Харькове: состояние здоровья парня

Известно, что после инцидента водителя Infiniti госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ему предоставили необходимую помощь, но в больницу не положили. В медучреждении он вел себя адекватно, взятку полиции или врачам дать не пытался. Сейчас подросток пребывает в СИЗО.

Как выяснилось, в 18 сентября Николай Харьковский привлекался к административной ответственности, были составлены два протокола, их будет рассматривать суд. По какой причине оформлялись протоколы в полиции не сообщили, ссылаясь на тайну следствия.

Автомобиль Infiniti зарегистрирован на мать 16-летнего парня, сам он удостоверения водителя еще не получал. Полицейский подтвердил информацию, что подросток ездил без прав.

Виновник ДТП в Харькове уже бывал в суде

Также правоохранители сообщили, что Николай уже привлекался к уголовной ответственности, по этому поводу есть приговор суда. В июне этого года его осудили за причинение телесных повреждений средней тяжести к двум годам лишения свободы с применением ст.75 КУ — условным отбыванием срока на 1 год. Вероятно, это связано со стрельбой в супермаркете из пневматического оружия, двухгодичней давности, когда он ранил двух человек.

Родители пока не дали объяснений полиции, почему их сын был за рулем. Возможно мать и отца водителя Infiniti осудят по статье за допуск к управлению транспортным средством лицом, которое не имеет на это права, но это в случае, если это они допустили его к управлению автомобилем.

Также в полиции подтвердили, что им поступало по телефону заявление об угоне автомобиля Infiniti сразу после ДТП в Харькове, однако о личности заявителя пока не говорят.

Прокуратура и следствие будет настаивать на содержании молодого человека под стражей, поскольку он находится под условным наказанием. О подозрении виновнику ДТП в Харькове планируют сообщить завтра.

[ + – ] брифинг по ДТП в Харькове

Фокус писал, как Николай Харьковский заявлял, что его "отмажут" от наказания за ДТП в Харькове, после чего он якобы уедет за границу.

Напомним, ДТП в Харькове произошло вечером 26 октября. На перекрестке проспекта Гагарина и Одесской автомобиль Infiniti протаранил Chevrolet, поскольку его водитель проигнорировал красный сигнал светофора. В результате погиб 58-летний мужчина, пассажиры Infiniti попали в больницу.