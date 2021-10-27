ДТП в Харькове: несовершеннолетний ранее привлекался за стрельбу по людям из пневмата, - СМИ (видео)

Конфликт произошел на почве того, что 14-летний Николай оскорбил свою знакомую, за которую заступилась ее мать и сын. В ходе выяснения отношений, подросток выпустил 9 пуль по маме и сыну.

Водитель автомобиля Infiniti, совершивший смертельное ДТП в Харькове, в 2017 году уже привлекался в полицию из-за стрельбы в людей из травматического оружия. Об этом сообщает Vgorode.

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Сообщается, что 7 ноября 2019 года произошел конфликт в супермаркете "Таврия-В" на проспекте Гагарина в Харькове. 14-летний подросток Николай начал стрелять в двух людей из пневматического пистолета. В результате происшествия 19-летний парень и его 39-летняя мать попали в больницу.

Как стало известно позже, причиной конфликта стала знакомая Николая. Между ними произошла ссора, за девушку заступилась ее мать и 19-летний сын Влад Васильев. По его словам, его сестра знакома с Николаем около месяца. В определенный момент Николай начал унижать его сестру и говорить, что она ему и "в подметки не годится". Влад с мамой решили поговорить с Николаем.

"После нашего с мамой предложения выйти (из супермаркета, — Фокус) в более тихое и спокойное место, он согласился, но когда мы спускались по эскалатору, Николай открыл огонь. 5-7 выстрелов досталось мне и 1-2 моей маме — сегодня ей делают операцию по извлечению пуль. Мне вытащили с головы пулю и окончили операцию", — рассказал Владислав.

14-летний Николай тогда опубликовал такую сториз в Instagram:

Фото: скриншот

Именно он, по информации ряда харьковских телеграм-каналов, и совершил смертельное ДТП вчера, 26 октября. В его результате один человек скончался на месте, а двое людей находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Также в телеграм-канале "ХС Харьков" опубликовали скриншот переписки подписчика с виновником ДТП, где он рассказывает, что уже не раз сбивал людей и за это ему ничего не было.

[ + – ] Николай в 2019 году Фото: скриншот [ + – ] Водитель Infiniti после смертельного ДТП Фото: t.me/kharkiv_1654

Напомним, в Харькове произошло жуткое ДТП с подростком за рулем. 16-летний водитель авто пытался проскочить на красный сигнал светофора на перекрестке проспекта Гагарина.