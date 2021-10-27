Летел свыше 100 км/ч: в Харькове произошло жуткое ДТП с подростком за рулем (фото, видео)

По информации телеграм-каналов, за рулем был 16-летний парень, которому родители купили машину 19 октября. Он неоднократно публиковал сториз в Instagram с ездой на скорости свыше 150 км/ч. Полиция устанавливает детали происшествия.

В Харькове на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина произошло ДТП. Автомобиль Infiniti врезался в Chevrolet на скорости свыше 100 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Согласно информации полиции, смертельное ДТП произошло 26 октября около 20:45. На перекрестке улиц Гагарина и Одесской произошло столкновение автомобилей Infiniti и Chevrolet. Водитель Infiniti пытался проскочить на красный сигнал светофора.

Водитель Chevrolet погиб от полученных травм на месте, а водитель Infiniti вместе с двумя пассажирами попали в больницу. Полиция устанавливает, кто был за рулем элитного автомобиля. По факту происшествия открыто производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил дорожного движения, которые привели к смерти человека).

Суспильному, в полиции сообщили, что в автомобиле Infiniti были несовершеннолетние, однако уточнять, сколько лет было водителю он не стал.

ДТП в Харькове: что известно о водителе Infiniti

В телеграм-каналах пишут, что водитель Infiniti — это несовершеннолетний парень, который в Instagram часто публиковал видео с ездой на скорости свыше 150 км/ч.

Утверждается, что виновник ДТП 2005 года рождения.

"Виновник ДТП — яркий представитель "золотой Молодежи" Харькова. 2005 года рождения", — пишут в Харьков 1654.

Также позднее опубликовали фотографии водителя Infinity. По информации Харьков Live, родители парня, узнав о ДТП сразу подали заявление об угоне автомобиля.

[ + – ] Водитель Infinity Фото: t.me/kharkiv_1654

На странице молодого парня в Instagram после ДТП были удалены все публикации и сохраненные истории, где были зафиксированы его деяния. Машину, как пишут в Труха, парню купили на днях.

[ + – ] Аккаунт водителя Infiniti Фото: скриншот

[ + – ] Автомобиль был поставлен на учет 19 октября Фото: Харьков LIVE

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове произошло смертельное ДТП. Внедорожник Lexus RX 350, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, столкнулся с Volkswagen Touareg и протаранил толпу людей.

В результате ДТП пять человек погибли на месте, еще шестеро попали в больницу. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице. Елену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.