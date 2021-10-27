Летів понад 100 км/год: у Харкові сталася жахлива ДТП з підлітком за кермом (фото, відео)
За інформацією телеграм-каналів, за кермом був 16-річний парубок, якому батьки купили машину 19 жовтня. Він неодноразово публікував сторіз у Instagram із їздою на швидкості понад 150 км/год. Поліція встановлює деталі події.
У Харкові стался ДТП на перехресті проспекта Гагаріна та вулиці Одеської. Автомобіль Infiniti врізався у Chevrolet на швидкості понад 100 км/год. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
За інформацією поліції, смертельна ДТП сталася 26 жовтня близько 20:45. На перехресті вулиць Гагаріна та Одеської сталося зіткнення автомобілів Infiniti та Chevrolet. Водій Infiniti намагався проскочити на червоний сигнал світлофора.
Водій Chevrolet загинув від отриманих травм на місці, а водій Infiniti разом із двома пасажирами потрапили до лікарні. Поліція встановлює, хто був за кермом елітного автомобіля. За фактом події відкрито провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті людини).
У поліції повідомили, що в автомобілі Infiniti були неповнолітні, проте уточнювати, скільки років було водієві, він не став.
ДТП в Харкові: що відомо про водія Infiniti
У телеграм-каналах пишуть, що водій Infiniti – це неповнолітній хлопець, який у Instagram часто публікував відео із їздою на швидкості понад 150 км/год.
Стверджується, що винуватець ДТП 2005 року народження.
"Винуватець ДТП — яскравий представник "золотої молоді" Харкова. 2005 року народження", — пишуть у "Харків 1654".
Також згодом опублікували фотографії водія Infinity. За інформацією Харків Live, батьки хлопця, дізнавшись про ДТП, відразу подали заяву про викрадення автомобіля.
На сторінці молодого хлопця в Instagram після ДТП було видалено всі публікації та збережені історії, де було зафіксовано його дії. Машину, як пишуть у "Труха", хлопцю купили днями.
Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна ДТП. Позашляховик Lexus RX 350, за кермом якого була 20-річна Олена Зайцева, зіткнувся з Volkswagen Touareg і протаранив натовп людей.
Внаслідок ДТП п'ятеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили до лікарні. Пізніше одна з постраждалих померла в лікарні. Олену Зайцеву та Геннадія Дронова засудили до 10 років позбавлення волі.