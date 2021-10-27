ДТП в Харкові: неповнолітнього раніше притягали за стрілянину по людях із пневмата, — ЗМІ (відео)

Конфлікт стався на ґрунті того, що 14-річний Микола образив свою знайому, за яку заступилася її мати та син. У ході з'ясування стосунків підліток випустив 9 куль по мамі та сину.

Водія автомобіля Infiniti, який вчинив смертельну ДТП в Харкові, у 2017 році вже притягали до поліції через стрілянину в людей із травматичної зброї. Про це повідомляє Vgorode.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Повідомляється, що 7 листопада 2019 року стався конфлікт у супермаркеті "Таврія-В" на проспекті Гагаріна в Харкові. 14-річний підліток Микола почав стріляти у двох людей із пневматичного пістолета. Внаслідок пригоди 19-річний хлопець і його 39-річна мати потрапили до лікарні.

Як стало відомо згодом, причиною конфлікту стала знайома Миколи. Між ними сталася сварка, за дівчину заступилася її мати та 19-річний син Влад Васильєв. За його словами, його сестра знайома з Миколою близько місяця. У певний момент Микола почав принижувати його сестру та говорити, що вона і "нігтя його не варта". Влад із мамою вирішили поговорити з Миколою.

"Після нашої з мамою пропозиції вийти (з супермаркету, — Фокус ) у тихіше та спокійніше місце, він погодився, але коли ми спускалися ескалатором, Микола відкрив вогонь. 5-7 пострілів дісталося мені й 1-2 моїй мамі — сьогодні їй роблять операцію із вилучення куль. Мені витягли з голови кулю та закінчили операцію", — розповів Владислав.

14-річний Микола тоді опублікував таку сторіз в Instagram:

Фото: скриншот

Саме він, за інформацією низки харківських телеграм-каналів, і вчинив смертельну ДТП вчора, 26 жовтня. У його результаті одна людина померла на місці, а двоє людей перебувають у лікарні у тяжкому стані.

Також у телеграм-каналі "ХС Харків" опублікували скріншот листування підписника з винуватцем ДТП, де він розповідає, що вже неодноразово збивав людей, і за це йому нічого не було.

[ + – ] Микола у 2019 році Фото: скриншот [ + – ] Водій Infiniti після смертельної ДТП Фото: t.me/kharkiv_1654

Нагадаємо, у Харкові сталася жахлива ДТП з підлітком за кермом. 16-річний водій авто намагався проскочити на червоний сигнал світлофора на перехресті проспекту Гагаріна.