"Пошли все на**й, меня отмажут". Стали известны первые слова Николая Харьковского после ДТП

На месте происшествия подросток кричал полицейским, что его мать связана с прокуратурой и она "все порешает", а сам он уедет жить за границу.

После смертельного ДТП, которое произошло во вторник, 26 октября, предполагаемый водитель Infiniti Николай Харьковский утверждал, что ему удастся избежать наказания и он уедет жить за границу. Помимо этого друзья его родителей предлагали полицейским деньги. Об этом в комментарии изданию Newsroom сообщила Мария, сестра пострадавшего пассажира автомобиля Михаила Баранова.

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По ее словам, Баранов до госпитализации рассказывал, что перед инцидентом находился с другом и своей девушкой, после чего к ним подъехала ее подруга, 16-летняя Елизавета Дусик, и Николай Харьковский на Infiniti.

"Он начал хвастаться машиной, подгазовывать и сказал, что права и авто ему подарили родители. Компания согласилась прокатиться в крутой машине", — говорится в публикации.

Мария также рассказала, что Елизавета села на переднее сидение, а на заднем находились двое парней 20-летний Баранов и 19-летний Валерий Карякин. После столкновения с Chevrolet Михаил вылетел из окна и ударился головой о рекламный столб. Также девушка сообщила, что парень снимал все происходящее в машине на свой смартфон, однако девайс пропал с места происшествия.

Сейчас Михаил находится в реанимации 4-й неотложки с черепно-мозговой травмой, переломами суставов и верхних конечностей.

Что касается Валерия и Елизаветы, они также находятся в реанимации в тяжелом состоянии. По словам собеседницы издания, родители девушки не способны оплатить ее лечение, врачи диагностировали у нее разрыв селезенки и перелом таза. Семья предполагаемого виновника аварии с родственниками пострадавших на связь не выходила, добавила Мария. Не поинтересовался состоянием девушки после аварии и сам Николай.

"Вчера после ДТП Николай кричал, что его мама связана с прокуратурой, и она все порешает, а папа мясной олигарх. На месте аварии их не было. Приезжал какой-то Колин друг и дружки родителей, которые тыкали деньги полиции прямо в больнице … (Николай) все время кричал полиции: "Да пошли вы все на х*й, меня отмажут, и я буду жить за границей", – добавила Мария.

Напомним, 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Зерновой в Харькове автомобиль Infiniti, за рулем которого, по данным СМИ, находился 16-летний подросток Николай Харьковский, врезался в Chevrolet на скорости свыше 100 км/ч. В результате водитель последнего авто, 58-летний мужчина, погиб на месте. Водитель, устроивший ДТП задержан.

Отец предполагаемого водителя Infiniti Михаил Харьковский заявил, что СМИ устроили "спланированную акцию" в отношении его сына, так как не сказали "ничего хорошего" о нем. При этом мужчина допустил, что за рулем мог быть вовсе не его сын.

Также Фокус писал о том, как в 2019 году Николай Харьковский открыл стрельбу по людям в супермаркете.