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Украина ДТП в Харькове: 16-летний водитель "Инфинити" врезался в "Шевроле"

Николай Харьковский: что известно о подростке, устроившем смертельное ДТП

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Николай Харьковский, ДТП, Харьков
Фото: Telegram | Стало известно имя устроившего ДТП в Харькове подростка

Парень ранее хвастался в соцсети многочисленными нарушениями ДТП и нападением на человека, за которое он получил условный срок.

Водителем автомобиля Infiniti, который устроил смертельное ДТП в Харькове вечером во вторник, 26 октября, оказался 16-летний подросток по имени Харьковский Николай Михайлович. Об этом сообщило издание Obozrevatel со ссылкой на источники.

Журналисты также выяснили, что Харьковский 20.08.2005 года рождения ехал в одном автомобиле еще с тремя людьми — Карякиным Валерием Андреевичем, Дусик Елизаветой Юрьевной, 01.10.2005 года рождения и Барановым Михаилом Игоревичем, 15.03.2002 года рождения. Все пассажиры находятся в реанимации с тяжелыми травмами.

ДТП в Харькове, Николай Харьковский
ДТП в Харькове, Николай Харьковский
ДТП в Харькове, Николай Харьковский
ДТП в Харькове, Николай Харьковский
ДТП в Харькове, Николай Харьковский
ДТП в Харькове, Николай Харьковский

Полиция уже сообщила, что признаков алкогольного опьянения у Харьковского выявлено не было, на данный момент он задержан.

Николай Харьковский, ДТП
Николай Харьковский, ДТП
Николай Харьковский, ДТП
Николай Харьковский, ДТП

Что известно о Николае Харьковском

По данным издания "Страна" отец предполагаемого виновника ДТП торгует на рынке в Харькове, а мать жила в Австралии. Автомобиль Infiniti, как утверждают журналисты, парню подарили на днях.

Infiniti, ДТП, Харьков, Николай Харьковский
Автомобиль Николая Харьковского

Автомобиль был поставлен на учет 19 октября этого года.

Инфинити, Николай Харьковский, ДТП

При этом у Харьковского не было прав на управление автомобилем — получить их в Украине можно только с 18 лет.

В местных телеграм-каналах появились фрагменты предполагаемой переписки Харьковского со своими знакомыми в Instagram. В частности, человек с никнеймом ebobo_s_kharkov пишет о том, что "проезжал" людей "не один раз" и, несмотря на это, "спокойно гуляет".

переписка, Николай Харьковский
переписка, Николай Харьковский
переписка, Николай Харьковский
переписка, Николай Харьковский
переписка, Николай Харьковский
переписка, Николай Харьковский
переписка, Николай Харьковский
переписка, Николай Харьковский
переписка, Николай Харьковский
переписка, Николай Харьковский

В другой переписке парень рассказывает, что он уже попадал в аварии на автомобилях Porsche Cayenne, Ford, Dodge и Toyota Camry

Также подросток жаловался, что уже получал два протокола от правоохранителей, потому что он выкладывал видео своих нарушений правил дорожного движения и общения с правоохранителями в соцсетях.

"Обычно всегда все решают 100/200 долларов. Не было бы у меня условки, я бы их в рот ****, а так проще денег дать та поехать. Мне **** на эти бабки, я лучше дам денег, чем потом получу **** 100/200 долларов не большие деньги", – писал парень.

Также он признавался в том, что у него уже есть условный срок за стрельбу в общественном месте, самооборону и нанесение телесных повреждений средней тяжести. По словам автора сообщения, однажды он "взял ствол из машины" и выстрелил по коленям "сынку судьи".

"Судился я с ним где-то два года. Потом дали условный и все", – пишет парень.

Николай Харьковский, переписка
Николай Харьковский, переписка
Николай Харьковский, переписка
Николай Харьковский, переписка
Николай Харьковский, переписка
Николай Харьковский, переписка
Николай Харьковский, переписка
Николай Харьковский, переписка
Николай Харьковский, переписка
Николай Харьковский, переписка
Николай Харьковский, переписка
Николай Харьковский, переписка
Николай Харьковский, переписка
Николай Харьковский, переписка
Николай Харьковский, переписка
Николай Харьковский, переписка
Николай Харьковский, переписка
Николай Харьковский, переписка
Николай Харьковский, переписка
Николай Харьковский, переписка
Николай Харьковский, переписка
Николай Харьковский, переписка

Также журналисты сообщили, что парень хвастался в соцсети оружием.

Николай Харьковский, ДТП

На данный момент на Instagram-странице ebobo_s_kharkov нет ни одного поста, однако некоторые видео были перенесены на другой аккаунт.

Напомним, ДТП произошло вчера вечером в Харькове. 16-летний водитель автомобиля Infiniti на большой скорости пытался проскочить на красный сигнал светофора, но врезался в Chevrolet. Водитель последнего автомобиля скончался на месте. Виновному грозит 8 лет тюрьмы.

Также Фокус писал о том, как Харьковский открыл стрельбу по людям в супермаркете.