Николай Харьковский: что известно о подростке, устроившем смертельное ДТП

Парень ранее хвастался в соцсети многочисленными нарушениями ДТП и нападением на человека, за которое он получил условный срок.

Водителем автомобиля Infiniti, который устроил смертельное ДТП в Харькове вечером во вторник, 26 октября, оказался 16-летний подросток по имени Харьковский Николай Михайлович. Об этом сообщило издание Obozrevatel со ссылкой на источники.

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Журналисты также выяснили, что Харьковский 20.08.2005 года рождения ехал в одном автомобиле еще с тремя людьми — Карякиным Валерием Андреевичем, Дусик Елизаветой Юрьевной, 01.10.2005 года рождения и Барановым Михаилом Игоревичем, 15.03.2002 года рождения. Все пассажиры находятся в реанимации с тяжелыми травмами.

Полиция уже сообщила, что признаков алкогольного опьянения у Харьковского выявлено не было, на данный момент он задержан.

Что известно о Николае Харьковском

По данным издания "Страна" отец предполагаемого виновника ДТП торгует на рынке в Харькове, а мать жила в Австралии. Автомобиль Infiniti, как утверждают журналисты, парню подарили на днях.

[ + – ] Автомобиль Николая Харьковского

Автомобиль был поставлен на учет 19 октября этого года.

При этом у Харьковского не было прав на управление автомобилем — получить их в Украине можно только с 18 лет.

В местных телеграм-каналах появились фрагменты предполагаемой переписки Харьковского со своими знакомыми в Instagram. В частности, человек с никнеймом ebobo_s_kharkov пишет о том, что "проезжал" людей "не один раз" и, несмотря на это, "спокойно гуляет".

В другой переписке парень рассказывает, что он уже попадал в аварии на автомобилях Porsche Cayenne, Ford, Dodge и Toyota Camry

Также подросток жаловался, что уже получал два протокола от правоохранителей, потому что он выкладывал видео своих нарушений правил дорожного движения и общения с правоохранителями в соцсетях.

"Обычно всегда все решают 100/200 долларов. Не было бы у меня условки, я бы их в рот ****, а так проще денег дать та поехать. Мне **** на эти бабки, я лучше дам денег, чем потом получу **** 100/200 долларов не большие деньги", – писал парень.

Также он признавался в том, что у него уже есть условный срок за стрельбу в общественном месте, самооборону и нанесение телесных повреждений средней тяжести. По словам автора сообщения, однажды он "взял ствол из машины" и выстрелил по коленям "сынку судьи".

"Судился я с ним где-то два года. Потом дали условный и все", – пишет парень.

Также журналисты сообщили, что парень хвастался в соцсети оружием.

На данный момент на Instagram-странице ebobo_s_kharkov нет ни одного поста, однако некоторые видео были перенесены на другой аккаунт.

Напомним, ДТП произошло вчера вечером в Харькове. 16-летний водитель автомобиля Infiniti на большой скорости пытался проскочить на красный сигнал светофора, но врезался в Chevrolet. Водитель последнего автомобиля скончался на месте. Виновному грозит 8 лет тюрьмы.

Также Фокус писал о том, как Харьковский открыл стрельбу по людям в супермаркете.