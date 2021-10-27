Подросток-водитель Infiniti, устроивший смертельное ДТП в Харькове, задержан - полиция (видео)

По информации правоохранителей, водитель не имел признаков алкогольного опьянения. Кроме него в салоне машины было еще трое людей: два парня по 19 лет и 16-летняя девушка.

Полиция задержала водителя автомобиля Infiniti, который совершил ДТП в Харькове на перекрестке проспекта Гагарина и Одесской. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Сообщается, что 26 октября около 20:40 произошло ДТП. 16-летний водитель автомобиля Infiniti пытался проскочить на красный сигнал светофора, но врезался в Chevrolet. Как указывают в полиции, водитель Шевроле погиб на месте. Водителю было 58 лет.

По информации правоохранителей, в салоне Infiniti было три пассажира и все они находятся в реанимации. В машине, помимо 16-летнего водителя, находилась девушка 16 лет и два парня по 19 лет.

Водитель Infiniti признаков алкогольного опьянения не имел. Его задержали в порядке 208 статьи Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет тюремного заключения с лишением права водить транспортным средством до трех лет.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта лицами, которое управляют транспортными средствами) УКУ. Следственные действия продолжаются.

Что известно о водителе Infiniti

Водителя зовут Николай. Двумя годами ранее он стал известен тем, что открыл стрельбу из пневматического пистолета по двум людям — матери ее сыну, которые заступились за дочь. В социальных сетях водитель Инфинити публиковал видео, на которых он ездит, нарушая правила: превышал скорость, выезжал на встречную полосу и проезжал на красный свет.

Автомобиль Infiniti ему подарили родители незадолго до аварии — 19 октября. Машина была куплена в США и привезена в Украину.

Фото: Харьков LIVE

Напомним, смертельное ДТП в Харькове произошло вчера вечером. В результате есть погибшие и пострадавшие. В