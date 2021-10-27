Підлітка-водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, затримано — поліція (відео)

За інформацією правоохоронців, водій не мав ознак алкогольного сп'яніння. Крім нього, в салоні машини було ще троє людей: два хлопці по 19 років і 16-річна дівчина.

Поліція затримала водія автомобіля Infiniti, який скоїв ДТП у Харкові на перехресті проспекту Гагаріна й Одеської. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Повідомляється, що 26 жовтня близько 20:40 сталася ДТП. 16-річний водій автомобіля Infiniti намагався проскочити на червоний сигнал світлофора, але врізався у "Шевроле". Як зазначають у поліції, водій "Шевроле" загинув на місці. Водієві було 58 років.

За інформацією правоохоронців, у салоні Infiniti було троє пасажирів, і всі вони перебувають у реанімації. У машині, крім 16-річного водія, була дівчина 16 років і два хлопці по 19 років.

Водій Infiniti ознак алкогольного сп'яніння не мав. Його затримали у відповідності з 208 статтею Кримінально-процесуального кодексу України. Йому загрожує до 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортним засобом до трьох років.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Слідчі дії продовжуються.

Що відомо про водія Infiniti

Водія звуть Микола. Двома роками раніше він став відомий тим, що відкрив стрілянину з пневматичного пістолета по двох людях — матері та її сина, які заступилися за дочку. У соціальних мережах водій "Інфініті" публікував відео, на яких він їздить, порушуючи правила: перевищував швидкість, виїжджав на зустрічну смугу та проїжджав на червоне світло.

Автомобіль Infiniti йому подарували батьки незадовго до аварії – 19 жовтня. Машина була куплена в США та привезена в Україну.

Фото: Харьков LIVE

Нагадаємо, смертельна ДТП у Харкові сталася вчора ввечері. В результаті є загиблі та постраждалі.