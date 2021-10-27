Микола Харківський: що відомо про підлітка, який влаштував смертельну ДТП

Хлопець раніше хвалився в соцмережі численними порушеннями ДТП та нападом на людину, за яку він отримав умовний термін.

Водієм автомобіля Infiniti, який влаштував смертельну ДТП в Харкові увечері у вівторок, 26 жовтня, виявився 16-річний підліток на ім'я Харківський Микола Михайлович. Про це повідомило видання Obozrevatel із посиланням на джерела.

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Журналісти також з'ясували, що Харківський 20.08.2005 року народження їхав в одному автомобілі ще з трьома людьми — Карякіним Валерієм Андрійовичем, Дусик Єлизаветою Юріївною 01.10.2005 року народження та Барановим Михайлом Ігоровичем, 15.03.2002 року. Усі пасажири перебувають у реанімації з тяжкими травмами.

Поліція вже повідомила, що ознак алкогольного сп'яніння в Харківського виявлено не було, наразі його затримано.

Що відомо про Миколу Харківського

За даними видання "Страна", батько можливого винуватця ДТП торгує на ринку в Харкові, а мати жила в Австралії. Автомобіль Infiniti, як стверджують журналісти, подарували хлопцеві днями.

[ + – ] Автомобіль Миколи Харківського

Автомобіль було поставлено на облік 19 жовтня цього року.

При цьому Харківський не мав прав на керування автомобілем — отримати їх в Україні можна лише з 18 років.

У місцевих телеграм-каналах з'явилися фрагменти передбачуваного листування Харківського зі своїми знайомими до Instagram. Зокрема, людина з нікнеймом ebobo_s_kharkov пише про те, що "проїжджала" людей "неодноразово" і, незважаючи на це, "спокійно гуляє".

В іншому листуванні хлопець розповідає, що він уже потрапляв в аварії на автомобілях Porsche Cayenne, Ford, Dodge та Toyota Camry

Також підліток скаржився, що вже отримував два протоколи від правоохоронців, бо він викладав відео своїх порушень правил дорожнього руху та спілкування із правоохоронцями в соцмережі.

"Зазвичай завжди все вирішують 100/200 доларів. Не було б у мене умовки, я б їх у рот ****, а так простіше грошей дати та поїхати. Мені **** на ці бабки, я краще дам грошей, ніж потім отримаю **** 100/200 доларів не великі гроші", – писав хлопець.

Також він зізнавався в тому, що вже має умовний термін за стрілянину в громадському місці, самооборону та завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості. За словами автора повідомлення, якось він "взяв ствол із машини" і вистрілив по колінах "синку судді".

"Судився я з ним десь два роки. Потім дали умовний і все", — пише хлопець.

Також журналісти повідомили, що хлопець хвалився в соцмережі зброєю.

Наразі на Instagram-сторінці ebobo_s_kharkov немає жодного посту, проте деякі відео були перенесені на інший обліковий запис.

Нагадаємо, ДТП сталася вчора увечері у Харкові. 16-річний водій автомобіля Infiniti на великій швидкості намагався проскочити на червоний сигнал світлофора, але врізався у Chevrolet. Водій останнього автомобіля помер на місці. Винному загрожує 8 років в'язниці.

Також Фокус писав про те, як Харківський відкрив стрілянину по людях у супермаркеті.