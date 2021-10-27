"Это все спланированная акция". Отец Николая Харьковского прокомментировал смертельное ДТП

Мужчина возмутился, что о подростке СМИ "не сказали ничего хорошего" и допустил, что за рулем Infiniti мог находиться вовсе не его его сын.

Михаил Харьковский, отец 16-летнего Николая, предполагаемого виновника смертельного ДТП в Харькове, считает, что СМИ устроили "спланированную акцию" в отношении его сына, так как не сказали "ничего хорошего" о нем. По мнению мужчины, информация об аварии, обнародованная журналистами, нацелена на то, "чтобы сделать из Коли преступника". Об этом он заявил в комментарии местному изданию Kharkiv Today.

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По словам Михаила, он не хочет говорить о ДТП, потому что все сказанное "выйдет против моего сына". Помимо этого отец предполагаемого преступника заявил, что за рулем мог сидеть не Николай, а другой человек.

"Вся информация, которая выложена в информационной среде, направлена на то, чтобы сделать из Коли преступника. В машине было еще трое человек, и один из этих человек был за рулем. Никто не хотел его привлекать и искать. Мой сын с места происшествия никуда не делся. Может быть и Николай, а может быть и не Николай был за рулем", — сказал мужчина.

Также он назвал произошедшее "совершенно жутким преступлением", однако удивился, почему о его сыне "ничего не было выложено хорошего".

"Ничего хорошего о человеке не сказали, а сказали только одно плохое. Ничего не наводит на мысль о том, что это все спланированная акция? У него пробита башка, в которой ужасная дырка, и я пытался оставить его в неотложке, у меня ничего абсолютно не получилось", — сказал Михаил Харьковский.

При этом мужчина отказался говорить, кому принадлежит автомобиль Infiniti Q50, который врезался в Chevrolet Aveo, в результате чего и наступила смерть водителя последней машины. Однако он знает о том, что сразу после ДТП в полицию было подано заявление об угоне Infiniti.

"Мать заявления не подавала. Это заявление было подано официально, из родителей никто этого не заявлял. Заявление было, да, я разговаривал со следователем", — сказал Михаил.

По данным издания, о подозрении в совершении смертельного ДТП Николаю Харьковскому до сих пор не сообщили.

Напомним, во вторник, 26 октября, около 20:45, на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Зерновой в Харькове автомобиль Infiniti, за рулем которого, по данным СМИ, находился 16-летний подросток Николай Харьковский, врезался в Chevrolet на скорости свыше 100 км/ч. В результате водитель последнего авто, 58-летний мужчина, погиб на месте. Пассажиры Infiniti, один из которых был несовершеннолетним, попали в реанимацию. Водитель, устроивший ДТП задержан.

Также Николай Харьковский известен тем, что открыл стрельбу по людям в супермаркете, когда ему было около 14 лет.