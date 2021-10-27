"Це все спланована акція". Батько Миколи Харківського прокоментував смертельну ДТП

Чоловік обурився, що про підлітка ЗМІ "не сказали нічого хорошого" і припустив, що за кермом Infiniti міг бути зовсім не його син.

Михайло Харківський, батько 16-річного Миколи, передбачуваного винуватця смертельної ДТП у Харкові, вважає, що ЗМІ влаштували "сплановану акцію" проти його сина, оскільки не сказали "нічого хорошого" про нього. На думку чоловіка, інформація про аварію, оприлюднена журналістами, націлена на те, "щоб зробити з Колі злочинця". Про це він заявив у коментарі місцевому виданню Kharkiv Today.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами Михайла, він не хоче говорити про ДТП, бо все сказане "вийде проти мого сина". Крім цього, батько ймовірного злочинця заявив, що за кермом міг сидіти не Микола, а інша людина.

"Уся інформація, яка викладена в інформаційному середовищі, спрямована на те, щоб зробити з Коли злочинця. У машині було ще троє людей, й одна з цих людей була за кермом. Ніхто не хотів його залучати та шукати. Мій син із місця події нікуди не подівся. Можливо і Микола, а можливо, і не Микола був за кермом", — сказав чоловік.

Також він назвав те, що сталося, "абсолютно моторошним злочином", проте здивувався, чому про його сина "нічого не було сказано хорошого".

"Нічого доброго про людину не сказали, а сказали тільки одне погане. Нічого не наводить на думку про те, що це все спланована акція? Не вийшло", — сказав Михайло Харківський.

При цьому чоловік відмовився говорити, кому належить автомобіль Infiniti Q50, який урізався в Chevrolet Aveo, внаслідок чого і настала смерть водія останньої машини. Однак він знає про те, що відразу після ДТП до поліції було подано заяву про викрадення Infiniti.

"Мати заяви не подавала. Ця заява була подана офіційно, з батьків ніхто цього не заявляв. Заява була, так, я розмовляв зі слідчим", — сказав Михайло.

За даними видання, про підозру у скоєнні смертельної ДТП Миколі Харківському досі не повідомили.

Нагадаємо, у вівторок, 26 жовтня, приблизно о 20:45, на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Зерновій у Харкові автомобіль Infiniti, за кермом якого, за даними ЗМІ, знаходився 16-річний підліток Микола Харківський, врізався у Chevrolet на швидкості понад 100 км/год. Унаслідок цього водій останнього авто, 58-річний чоловік, загинув на місці. Пасажири Infiniti, один із яких був неповнолітнім, потрапили до реанімації. Водія, який влаштував ДТП, затримано.

Також Микола Харківський відомий тим, що відкрив стрілянину по людях у супермаркеті, коли йому було майже 14 років.