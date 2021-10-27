"Пішли всі на**й, мене відмажуть". Стали відомі перші слова Миколи Харківського після ДТП

На місці події підліток кричав поліцейським, що мати пов'язана з прокуратурою і вона "все вирішує", а сам він поїде жити за кордон.

Після смертельної ДТП, яка сталася у вівторок, 26 жовтня, передбачуваний водій Infiniti Микола Харківський стверджував, що йому вдасться уникнути покарання і він виїде за кордон. Крім цього, друзі його батьків пропонували поліцейським гроші. Про це у коментарі виданню Newsroom повідомила Марія, сестра потерпілого пасажира автомобіля Михайла Баранова.

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За її словами, Баранов до госпіталізації розповідав, що перед інцидентом перебував із другом та своєю дівчиною, після чого до них під'їхала її подруга, 16-річна Єлизавета Дусік, та Микола Харківський на Infiniti.

"Він почав вихвалятися машиною, підгазовувати і сказав, що права й авто йому подарували батьки. Компанія погодилася покататися в крутій машині", — йдеться у публікації.

Марія також розповіла, що Єлизавета сіла на переднє сидіння, а на задньому перебували двоє хлопців 20-річний Баранов та 19-річний Валерій Карякін. Після зіткнення із Chevrolet Михайло вилетів із вікна та вдарився головою об рекламний стовп. Також дівчина повідомила, що хлопець знімав усе, що відбувається в машині, на свій смартфон, проте девайс зник із місця події.

Зараз Михайло перебуває в реанімації 4-ї невідкладної допомоги з черепно-мозковою травмою, переломами суглобів та верхніх кінцівок.

Що стосується Валерія та Єлизавети, вони також перебувають у реанімації у тяжкому стані. За словами співрозмовниці видання, батьки дівчини не здатні оплатити її лікування, лікарі діагностували у неї розрив селезінки та перелом тазу. Сім'я передбачуваного винуватця аварії із родичами постраждалих на зв'язок не виходила, додала Марія. Не поцікавився станом дівчини після аварії і сам Микола.

“Вчора після ДТП Микола кричав, що його мама пов'язана з прокуратурою, і вона все вирішує, а тато м'ясний олігарх. На місці аварії їх не було. Микола весь час кричав поліції: "Та пішли ви всі нах*й, мене відмажуть, і я житиму за кордоном", — додала Марія.

Нагадаємо, 26 жовтня на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Зернової у Харкові автомобіль Infiniti, за кермом якого, за даними ЗМІ, знаходився 16-річний підліток Микола Харківський, врізався у Chevrolet на швидкості понад 100 км/год. Унаслідок цього водій останнього авто, 58-річний чоловік, загинув на місці. Водія, який влаштував ДТП, затримано.

Батько передбачуваного водія Infiniti Михайло Харківський заявив, що ЗМІ влаштували "сплановану акцію" проти його сина, оскільки не сказали "нічого хорошого" про нього. При цьому чоловік припустив, що за кермом міг бути зовсім його син.

Також Фокус писав про те, як у 2019 році Микола Харківський відкрив стрілянину по людях у супермаркеті.