ДТП у Харкові: поліція дала докладний брифінг і розповіла про 16-річного "мажора" (відео)

Автомобіль винуватця ДТП, за інформацією правоохоронців, виявився зареєстрованим на його матір. Сам хлопець має рацію.

Винуватець смертельної ДТП у Харкові, 16-річний Микола Харківський, не був у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння під час аварії. Правоохоронці з цього приводу склали акт, проте аналізи підлітка (сечі) взято на експертизу, про що стало відомо на брифінгу правоохоронців з управління поліції Харківської області.

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В органах підтвердили, що ввечері, 26 жовтня, Микола Харківський автомобілем Infiniti їхав на червоний сигнал світлофора, після чого транспортний засіб протаранив Chevrolet. Швидкість іномарки підлітка поки не визначили, чекають численні експертизи як автомобіля, так і камер відеоспостереження.

ДТП у Харкові: стан здоров'я хлопця

Відомо, що після інциденту водія Infiniti госпіталізували із черепно-мозковою травмою, йому надали необхідну допомогу, але в лікарню не поклали. У медзакладі він поводився адекватно, хабар поліції чи лікарям дати не намагався. Нині підліток перебуває у СІЗО.

Як з'ясувалося, 18 вересня Микола Харківський притягувався до адміністративної відповідальності, було складено два протоколи, їх розглядатиме суд. Чому оформлялися протоколи в поліції не повідомили, посилаючись на таємницю слідства.

Автомобіль Infiniti зареєстрований на матір 16-річного хлопця, сам він посвідчення водія ще не отримував. Поліцейський підтвердив, що підліток їздив без прав.

Винуватець ДТП у Харкові вже бував у суді

Також правоохоронці повідомили, що Миколай уже притягувався до кримінальної відповідальності, з цього приводу є вирок суду. У червні цього року його засудили за заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості до двох років позбавлення волі із застосуванням ст. 75 КК — умовним відбуванням терміну на 1 рік. Ймовірно, це пов'язано зі стріляниною у супермаркеті з пневматичної зброї, дворічної давності, коли він поранив двох людей.

Батьки поки не дали пояснень поліції, чому їхній син був за кермом. Можливо, матір та батька водія Infiniti засудять за статтею за допуск до керування транспортним засобом особою, яка не має на це права, але це у випадку, якщо це вони допустили його до керування автомобілем.

Також у поліції підтвердили, що їм надходила телефоном заява про викрадення автомобіля Infiniti відразу після ДТП у Харкові, проте про особу заявника поки не говорять.

Прокуратура і слідство наполягатимуть на утриманні молодика під вартою, оскільки він перебуває під умовним покаранням. Про підозру винуватцю ДТП у Харкові планують повідомити завтра.

[ + – ] Брифінг із ДТП у Харкові

Фокус писав, як Микола Харківський заявляв, що його "відмажуть" від покарання за ДТП у Харкові, після чого він нібито поїде за кордон.

Нагадаємо, ДТП у Харкові сталося увечері 26 жовтня. На перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської машина Infiniti протаранила Chevrolet, оскільки його водій проігнорував червоний сигнал світлофора. Внаслідок цього загинув 58-річний чоловік, пасажири Infiniti потрапили до лікарні.