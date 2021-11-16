В Україні планують повернути штрафні бали за порушення правил дорожнього руху: за що їх можуть нараховувати
Штрафні бали в Україні скасували 2020 року. Тепер у Нацполіції мають намір повернутися до цієї практики.
У Національній поліції пропонують повернутися до нарахування штрафних балів за порушення правил дорожнього руху. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький під час пресконференції, повідомляє "Укрінформ".
"Про питання запровадження штрафних балів — тобто тієї позитивної практики, яку вже мають зарубіжні країни і яка доводить свою ефективність або вже довела, ми маємо запровадити в нас. І зараз ми розробляємо законопроект, який буде запропонований саме законодавчому органу держави для розгляду та прийняття, щоб ми могли посилити не лише контроль, а й профілактику вчинення правопорушень", — наголосив Олексій Білошицький.
Нагадаємо, штрафні бали в Україні скасували у 2020 році – практично одночасно з упровадженням системи камер автофіксації. Діяли вони з 2015 року: щороку автомобілісти отримували по 150 балів, а за порушення правил дорожнього руху списували 50 балів. Тобто, можна було тричі на рік порушити та не сплачувати штраф.Важливо
Штрафними балами можна було "розрахуватися" за такі порушення правил дорожнього руху:
- проїзд на заборонений сигнал світлофора;
- порушення вимог дорожніх знаків і розмітки;
- перевищення швидкості на 20 км/год і більше (але менше ніж на 50 км/год);
- порушення правил перевезення вантажів і буксирування;
- порушення правил зупинки та стоянки;
- порушення правил проїзду пішохідних переходів, перехресть і зупинок;
- проїзд тротуаром або пішохідною доріжкою;
- порушення правил руху автомагістралі;
- порушення правил обгону та зустрічного роз'їзду;
- порушення правил дистанції;
- порушення правил використання фар.
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