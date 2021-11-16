В Україні планують повернути штрафні бали за порушення правил дорожнього руху: за що їх можуть нараховувати

Штрафні бали в Україні скасували 2020 року. Тепер у Нацполіції мають намір повернутися до цієї практики.

У Національній поліції пропонують повернутися до нарахування штрафних балів за порушення правил дорожнього руху. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький під час пресконференції, повідомляє "Укрінформ".

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"Про питання запровадження штрафних балів — тобто тієї позитивної практики, яку вже мають зарубіжні країни і яка доводить свою ефективність або вже довела, ми маємо запровадити в нас. І зараз ми розробляємо законопроект, який буде запропонований саме законодавчому органу держави для розгляду та прийняття, щоб ми могли посилити не лише контроль, а й профілактику вчинення правопорушень", — наголосив Олексій Білошицький.

[ + – ] Бали дозволяли уникнути оплати штрафу Фото: Патрульна поліція

Нагадаємо, штрафні бали в Україні скасували у 2020 році – практично одночасно з упровадженням системи камер автофіксації. Діяли вони з 2015 року: щороку автомобілісти отримували по 150 балів, а за порушення правил дорожнього руху списували 50 балів. Тобто, можна було тричі на рік порушити та не сплачувати штраф.

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Штрафними балами можна було "розрахуватися" за такі порушення правил дорожнього руху:

проїзд на заборонений сигнал світлофора;

порушення вимог дорожніх знаків і розмітки;

перевищення швидкості на 20 км/год і більше (але менше ніж на 50 км/год);

порушення правил перевезення вантажів і буксирування;

порушення правил зупинки та стоянки;

порушення правил проїзду пішохідних переходів, перехресть і зупинок;

проїзд тротуаром або пішохідною доріжкою;

порушення правил руху автомагістралі;

порушення правил обгону та зустрічного роз'їзду;

порушення правил дистанції;

порушення правил використання фар.

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