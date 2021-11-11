Техогляд в Україні проводитимуть прямо на дорогах: кого зможуть перевірити
Патрульна поліція розпочинає використання мобільних діагностичних станцій. Проте підпадають під перевірки не всі транспортні засоби.
З 12 листопада патрульні поліцейські зможуть перевіряти технічний стан транспортних засобів просто на дорогах. Для цього буде використано спеціальні мобільні діагностичні станції. Про це написав у Facebook заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
По суті, йдеться про невеликий техогляд авто. Мобільні станції діагностики вже з'явилися у всіх областях України. Вони оснащені сучасним обладнанням та можуть контролювати технічний стан транспортних засобів та їхню відповідність встановленим нормам і стандартам.
Зокрема, поліцейські зможуть:
- проводити вимірювання параметрів світла фар транспортних засобів;
- вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;
- здійснювати аналіз викидів вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів;
- здійснювати вимірювання коефіцієнта димності двигунів, що працюють на дизельному паливі;
- здійснювати вимірювання допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів;
- визначати сумарний люфт кермового керування транспортним засобим;
- перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.
Варто зазначити, що згідно із законом поліція має право зупиняти транспортні засоби для перевірки їхнього стану. Водночас пересічним автомобілістам не варто перейматися. Справа в тому, що поки що техогляд в Україні обов'язковий винятково для комерційного транспорту і не поширюється на особисті легкові автомобілі. Під нього підпадають такі категорії транспортних засобів:
- вантажні автомобілі масою понад 3,5 тонни та причепи до них;
- автобуси;
- автомобілі таксі;
- автомобілі, що перевозять небезпечний вантаж;
- окремі спеціалізовані транспортні засоби;
- легкові автомобілі та причепи до них, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку.
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