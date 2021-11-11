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Техогляд в Україні проводитимуть прямо на дорогах: кого зможуть перевірити

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Мобільна станція діагностики, техогляд авто, техогляд в Україні, патрульна поліція
Фото: Патрульна поліція | Мобільні діагностичні станції з'явилися у всіх областях

Патрульна поліція розпочинає використання мобільних діагностичних станцій. Проте підпадають під перевірки не всі транспортні засоби.

З 12 листопада патрульні поліцейські зможуть перевіряти технічний стан транспортних засобів просто на дорогах. Для цього буде використано спеціальні мобільні діагностичні станції. Про це написав у Facebook заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Мобільна станція діагностики, техогляд авто, техогляд в Україні, патрульна поліція
Поліцейські зможуть перевірити низку важливих параметрів авто
Фото: Патрульна поліція

По суті, йдеться про невеликий техогляд авто. Мобільні станції діагностики вже з'явилися у всіх областях України. Вони оснащені сучасним обладнанням та можуть контролювати технічний стан транспортних засобів та їхню відповідність встановленим нормам і стандартам.

Мобільна станція діагностики, техогляд авто, техогляд в Україні, патрульна поліція
Поліція зможе перевірити глибину протектора шин
Фото: Патрульна поліція

Зокрема, поліцейські зможуть:

  • проводити вимірювання параметрів світла фар транспортних засобів;
  • вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;
  • здійснювати аналіз викидів вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів;
  • здійснювати вимірювання коефіцієнта димності двигунів, що працюють на дизельному паливі;
  • здійснювати вимірювання допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів;
  • визначати сумарний люфт кермового керування транспортним засобим;
  • перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.
Мобільна станція діагностики, техогляд авто, техогляд в Україні, патрульна поліція
Станції діагностики оснащені сучасним обладнанням
Фото: Патрульна поліція

Варто зазначити, що згідно із законом поліція має право зупиняти транспортні засоби для перевірки їхнього стану. Водночас пересічним автомобілістам не варто перейматися. Справа в тому, що поки що техогляд в Україні обов'язковий винятково для комерційного транспорту і не поширюється на особисті легкові автомобілі. Під нього підпадають такі категорії транспортних засобів:

  • вантажні автомобілі масою понад 3,5 тонни та причепи до них;
  • автобуси;
  • автомобілі таксі;
  • автомобілі, що перевозять небезпечний вантаж;
  • окремі спеціалізовані транспортні засоби;
  • легкові автомобілі та причепи до них, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку.
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