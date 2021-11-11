Техогляд в Україні проводитимуть прямо на дорогах: кого зможуть перевірити

Патрульна поліція розпочинає використання мобільних діагностичних станцій. Проте підпадають під перевірки не всі транспортні засоби.

З 12 листопада патрульні поліцейські зможуть перевіряти технічний стан транспортних засобів просто на дорогах. Для цього буде використано спеціальні мобільні діагностичні станції. Про це написав у Facebook заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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[ + – ] Поліцейські зможуть перевірити низку важливих параметрів авто Фото: Патрульна поліція

По суті, йдеться про невеликий техогляд авто. Мобільні станції діагностики вже з'явилися у всіх областях України. Вони оснащені сучасним обладнанням та можуть контролювати технічний стан транспортних засобів та їхню відповідність встановленим нормам і стандартам.

[ + – ] Поліція зможе перевірити глибину протектора шин Фото: Патрульна поліція

Зокрема, поліцейські зможуть:

проводити вимірювання параметрів світла фар транспортних засобів;

вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;

здійснювати аналіз викидів вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів;

здійснювати вимірювання коефіцієнта димності двигунів, що працюють на дизельному паливі;

здійснювати вимірювання допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів;

визначати сумарний люфт кермового керування транспортним засобим;

перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.

[ + – ] Станції діагностики оснащені сучасним обладнанням Фото: Патрульна поліція

Варто зазначити, що згідно із законом поліція має право зупиняти транспортні засоби для перевірки їхнього стану. Водночас пересічним автомобілістам не варто перейматися. Справа в тому, що поки що техогляд в Україні обов'язковий винятково для комерційного транспорту і не поширюється на особисті легкові автомобілі. Під нього підпадають такі категорії транспортних засобів:

вантажні автомобілі масою понад 3,5 тонни та причепи до них;

автобуси;

автомобілі таксі;

автомобілі, що перевозять небезпечний вантаж;

окремі спеціалізовані транспортні засоби;

легкові автомобілі та причепи до них, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку.

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