Техосмотр в Украине будут проводить прямо на дорогах: кого смогут проверить

Патрульная полиция начинает использование мобильных диагностических станций. Однако подпадают под проверки не все транспортные средства.

С 12 ноября патрульные полицейские смогут проверять техническое состояние транспортных средств прямо на дорогах. Для этого будут использованы специальные мобильные диагностические станции. Об этом написал в Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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[ + – ] Полицейские смогут проверить ряд важных параметров авто Фото: Патрульная полиция

По сути речь идет про небольшой техосмотр авто. Мобильные станции диагностики уже появились во всех областях Украины. Они оснащены современным оборудованием и могут контролировать техническое состояние транспортных средств и его соответствие установленным нормам и стандартам.

[ + – ] Полиция сможет проверить глубину протектора шин Фото: Патрульная полиция

В частности, полицейские смогут:

проводить замеры параметров света фар транспортных средств;

измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;

осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;

осуществлять замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;

осуществлять замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств;

определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;

проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

[ + – ] Станции диагностики оснащены современным оборудованием Фото: Патрульная полиция

Следует отметить, что по закону полиция имеет право останавливать транспортные средства для проверки их состояния. Вместе с тем, рядовым автомобилистам переживать не стоит. Дело в том, что пока техосмотр в Украине обязателен исключительно для коммерческого транспорта и не распространяется на личные легковые автомобили. Под него подпадают такие категории транспортных средств:

грузовые автомобили массой свыше 3,5 тонн и прицепы к ним;

автобусы;

автомобили такси;

автомобили, перевозящиет опасный груз;

отдельные специализированные транспортные средства;

легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли.

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