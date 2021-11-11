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Техосмотр в Украине будут проводить прямо на дорогах: кого смогут проверить

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Мобильная станция диагностики, техосмотр авто, техосмотр в Украине, патрульная полиция
Фото: Патрульная полиция | Мобильные диагностические станции появились во всех областях

Патрульная полиция начинает использование мобильных диагностических станций. Однако подпадают под проверки не все транспортные средства.

С 12 ноября патрульные полицейские смогут проверять техническое состояние транспортных средств прямо на дорогах. Для этого будут использованы специальные мобильные диагностические станции. Об этом написал в Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Мобильная станция диагностики, техосмотр авто, техосмотр в Украине, патрульная полиция
Полицейские смогут проверить ряд важных параметров авто
Фото: Патрульная полиция

По сути речь идет про небольшой техосмотр авто. Мобильные станции диагностики уже появились во всех областях Украины. Они оснащены современным оборудованием и могут контролировать техническое состояние транспортных средств и его соответствие установленным нормам и стандартам.

Мобильная станция диагностики, техосмотр авто, техосмотр в Украине, патрульная полиция
Полиция сможет проверить глубину протектора шин
Фото: Патрульная полиция

В частности, полицейские смогут:

  • проводить замеры параметров света фар транспортных средств;
  • измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;
  • осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;
  • осуществлять замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;
  • осуществлять замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств;
  • определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;
  • проверять другие элементы конструкции транспортных средств.
Мобильная станция диагностики, техосмотр авто, техосмотр в Украине, патрульная полиция
Станции диагностики оснащены современным оборудованием
Фото: Патрульная полиция

Следует отметить, что по закону полиция имеет право останавливать транспортные средства для проверки их состояния. Вместе с тем, рядовым автомобилистам переживать не стоит. Дело в том, что пока техосмотр в Украине обязателен исключительно для коммерческого транспорта и не распространяется на личные легковые автомобили. Под него подпадают такие категории транспортных средств:

  • грузовые автомобили массой свыше 3,5 тонн и прицепы к ним;
  • автобусы;
  • автомобили такси;
  • автомобили, перевозящиет опасный груз;
  • отдельные специализированные транспортные средства;
  • легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли.
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