Техосмотр в Украине будут проводить прямо на дорогах: кого смогут проверить
Патрульная полиция начинает использование мобильных диагностических станций. Однако подпадают под проверки не все транспортные средства.
С 12 ноября патрульные полицейские смогут проверять техническое состояние транспортных средств прямо на дорогах. Для этого будут использованы специальные мобильные диагностические станции. Об этом написал в Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
По сути речь идет про небольшой техосмотр авто. Мобильные станции диагностики уже появились во всех областях Украины. Они оснащены современным оборудованием и могут контролировать техническое состояние транспортных средств и его соответствие установленным нормам и стандартам.
В частности, полицейские смогут:
- проводить замеры параметров света фар транспортных средств;
- измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;
- осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;
- осуществлять замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;
- осуществлять замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств;
- определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;
- проверять другие элементы конструкции транспортных средств.
Следует отметить, что по закону полиция имеет право останавливать транспортные средства для проверки их состояния. Вместе с тем, рядовым автомобилистам переживать не стоит. Дело в том, что пока техосмотр в Украине обязателен исключительно для коммерческого транспорта и не распространяется на личные легковые автомобили. Под него подпадают такие категории транспортных средств:
- грузовые автомобили массой свыше 3,5 тонн и прицепы к ним;
- автобусы;
- автомобили такси;
- автомобили, перевозящиет опасный груз;
- отдельные специализированные транспортные средства;
- легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли.
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