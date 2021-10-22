10 причин для остановки авто: Патрульной полиции запретили останавливать водителей без основания

Проверка документов для профилактики не является законным основанием для остановки транспортного средства. Перечень причин четко выписан в законодательстве.

Патрульная полиция не имеет права останавливать транспортные средства для проверки документов в профилактических целях. Об этом сообщает Ассоциация автомобильного транспорта и инфраструктуры, ссылаясь на решение суда, признающее такие действия неправомерными.

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Сообщается, что в суде рассматривалось дело, в котором истец оспаривал причину остановки патрульными и штраф по ч 1. Ст.126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявившим для проверки водительское удостоверение, регистрационный документ на транспортное средство и полис ОСАГО).

[ + – ] Водителя остановили для проверки документов в профилактических целях Фото: Патрульная полиция

Выяснилось, что инспектор патрульной полиции остановил автомобиль и попросил водителя предъявить права и техпаспорт. Водитель поинтересовался причиной остановки, а полицейский ответил, что это "профилактические меры".

Водитель сообщил, что такая причина для остановки отсутствует в законе "О Национальной полиции" и отказался предъявлять документы. Инспектор вынес постановление о нарушении ч 1. Ст.126 КУоАП и выписал штраф в размере 425 гривен.

В ходе рассмотрения дела суд проанализировал перечень оснований для остановки транспортного средства в Ст. 35 закона "О Национальной полиции" и установил, что там нет такой причины, как "профилактические меры". Действия полицейских признали неправомерными, иск был удовлетворен и штраф отменили.

[ + – ] Суд отменил штраф в размере 425 гривен Фото: Патрульная полиция

Напоминаем, что Ст. 35 Закона Украины "О Национальной полиции" четко констатирует причины, которые могут стать основанием для остановки транспортного средства.

10 причин для остановки транспортного средства Патрульной полицией:

если водитель нарушил Правила дорожного движения; если есть очевидные признаки, свидетельствующие о технической неисправности транспортного средства; если есть информация, свидетельствующая о причастности водителя или пассажиров транспортного средства к совершению ДТП, уголовного или административного правонарушения, или если есть информация, свидетельствующая о том, что транспортное средство или груз могут быть объектом или орудием совершения ДТП, уголовного или административного правонарушения; если транспортное средство находится в розыске; если необходимо осуществить опрос водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП, уголовного или административного правонарушения, свидетелями которого они являются или могли быть; если необходимо привлечь водителя транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или полицейским или как свидетеля при оформлении протоколов об административных правонарушениях или материалов ДТП; если уполномоченный орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения; если способ закрепления груза на транспортном средстве создает опасность для других участников дорожного движения; нарушение порядка определения и использования на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств; если остановка транспортного средства, зарегистрированного в другой стране, проводится с целью выявления его передачи во владение, пользование или распоряжение лицам, не ввозившим такое транспортное средство на таможенную территорию Украины или не помещавших его в таможенный режим транзита.

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