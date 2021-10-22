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10 причин для остановки авто: Патрульной полиции запретили останавливать водителей без основания

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Национальная полиция, Патрульная полиция, штраф, нарушение ПДД
Фото: Патрульная полиция | Автомобилист оспорил в суде проверку документов без причины

Проверка документов для профилактики не является законным основанием для остановки транспортного средства. Перечень причин четко выписан в законодательстве.

Патрульная полиция не имеет права останавливать транспортные средства для проверки документов в профилактических целях. Об этом сообщает Ассоциация автомобильного транспорта и инфраструктуры, ссылаясь на решение суда, признающее такие действия неправомерными.

Сообщается, что в суде рассматривалось дело, в котором истец оспаривал причину остановки патрульными и штраф по ч 1. Ст.126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявившим для проверки водительское удостоверение, регистрационный документ на транспортное средство и полис ОСАГО).

Национальная полиция, Патрульная полиция, штраф, нарушение ПДД
Водителя остановили для проверки документов в профилактических целях
Фото: Патрульная полиция

Выяснилось, что инспектор патрульной полиции остановил автомобиль и попросил водителя предъявить права и техпаспорт. Водитель поинтересовался причиной остановки, а полицейский ответил, что это "профилактические меры".

Водитель сообщил, что такая причина для остановки отсутствует в законе "О Национальной полиции" и отказался предъявлять документы. Инспектор вынес постановление о нарушении ч 1. Ст.126 КУоАП и выписал штраф в размере 425 гривен.

В ходе рассмотрения дела суд проанализировал перечень оснований для остановки транспортного средства в Ст. 35 закона "О Национальной полиции" и установил, что там нет такой причины, как "профилактические меры". Действия полицейских признали неправомерными, иск был удовлетворен и штраф отменили.

Национальная полиция, Патрульная полиция, штраф, нарушение ПДД
Суд отменил штраф в размере 425 гривен
Фото: Патрульная полиция

Напоминаем, что Ст. 35 Закона Украины "О Национальной полиции" четко констатирует причины, которые могут стать основанием для остановки транспортного средства.

10 причин для остановки транспортного средства Патрульной полицией:

  1. если водитель нарушил Правила дорожного движения;
  2. если есть очевидные признаки, свидетельствующие о технической неисправности транспортного средства;
  3. если есть информация, свидетельствующая о причастности водителя или пассажиров транспортного средства к совершению ДТП, уголовного или административного правонарушения, или если есть информация, свидетельствующая о том, что транспортное средство или груз могут быть объектом или орудием совершения ДТП, уголовного или административного правонарушения;
  4. если транспортное средство находится в розыске;
  5. если необходимо осуществить опрос водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП, уголовного или административного правонарушения, свидетелями которого они являются или могли быть;
  6. если необходимо привлечь водителя транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или полицейским или как свидетеля при оформлении протоколов об административных правонарушениях или материалов ДТП;
  7. если уполномоченный орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения;
  8. если способ закрепления груза на транспортном средстве создает опасность для других участников дорожного движения;
  9. нарушение порядка определения и использования на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств;
  10. если остановка транспортного средства, зарегистрированного в другой стране, проводится с целью выявления его передачи во владение, пользование или распоряжение лицам, не ввозившим такое транспортное средство на таможенную территорию Украины или не помещавших его в таможенный режим транзита.
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