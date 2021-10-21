В Италии установлен рекорд продолжительности парковки – 47 лет на одном месте

За почти полвека Lancia Fulvia стал достопримечательностью города Конельяно. Забрать авто не могли, ведь припарковали его по правилам.

В итальянском городе Конельяно эвакуатор забрал с парковки старую Lancia Fulvia 1970 года. Автомобиль простоял на одном месте целых 47 лет – это рекорд продолжительности парковки. Об этом сообщает издание La Repubblica.

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[ + – ] Авто припарковали за правилами, поэтому его не имели права эвакуировать Фото: La Repubblica

История авто действительно интересная. Эту Lancia Fulvia купил владелец газетного магазина Анджело Фреголент. На машине он подвозил свежую прессу и парковал его возле входа в лавку, ведь жил в том же доме.

В 1974 году итальянец закрыл магазин и прекратил ездить на авто – Lancia Fulvia так и осталась стоять припаркованной. При этом Анджело Фреголент оплачивал и страховку на машину, и транспортный сбор.

[ + – ] За 47 лет автомобиль не сдвинулся с места Фото: La Repubblica

Поскольку автомобиль был запаркован по правилам, то его никто не трогал. Но недавно кто-то из соседей Анджело пожаловался полиции, ведь за 47 лет ПДД в Италии изменились и парковка с частичным заездом на тротуар стала незаконной.

История с Lancia Fulvia обрела общественный резонанс: одни жители Конельяно требовали эвакуировать и утилизировать авто, другие – заявляли, что машина уже стала достопримечательностью городка.

[ + – ] Теперь Lancia Fulvia станет музейным экспонатом Фото: La Repubblica

Ситуацию все же удалось разрешить – Анджело Фреголент (ему уже исполнилось 94) решил передать машину в технический музей Конельяно, а местный меценат взялся ее отреставрировать. Но перед этим авто станет экспонатом ретро-шоу Vintage Auto Moto 2021 в Падуе.

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