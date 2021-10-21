В Італії встановлено рекорд тривалості парковки — 47 років на одному місці
За майже пів століття Lancia Fulvia став пам'яткою міста Конельяно. Забрати авто не могли, адже припаркували його за правилами.
В італійському місті Конельяно евакуатор забрав із парковки стару Lancia Fulvia 1970 року. Автомобіль простояв на одному місці цілих 47 років — це рекорд тривалості парковки. Про це повідомляє видання La Repubblica.
Історія авто дійсно цікава. Цю Lancia Fulvia купив власник газетного магазину Анджело Фреголент. На машині він підвозив свіжу пресу та припарковував її біля входу в крамницю, адже жив в тому ж будинку.
У 1974 році італієць закрив магазин і припинив їздити на авто — Lancia Fulvia так і залишилася стояти припаркованою. При цьому Анджело Фреголент оплачував і страховку на машину, і транспортний збір.
Оскільки автомобіль був запаркований за правилами, то його ніхто не чіпав. Але недавно хтось із сусідів Анджело поскаржився поліції, адже за 47 років ПДР в Італії змінилися, і парковка з частковим заїздом на тротуар стала незаконною.
Історія з Lancia Fulvia знайшла громадський резонанс: одні жителі Конельяно вимагали евакуювати й утилізувати авто, інші — заявляли, що машина вже стала визначною пам'яткою містечка.
Ситуацію все ж вдалося вирішити — Анджело Фреголент (йому вже виповнилося 94) вирішив передати машину в технічний музей Конельяно, а місцевий меценат взявся її відреставрувати. Але перед цим авто стане експонатом ретро-шоу Vintage Auto Moto 2021 Падуї.
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