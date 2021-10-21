В Італії встановлено рекорд тривалості парковки — 47 років на одному місці

За майже пів століття Lancia Fulvia став пам'яткою міста Конельяно. Забрати авто не могли, адже припаркували його за правилами.

В італійському місті Конельяно евакуатор забрав із парковки стару Lancia Fulvia 1970 року. Автомобіль простояв на одному місці цілих 47 років — це рекорд тривалості парковки. Про це повідомляє видання La Repubblica.

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[ + – ] Авто припаркували за правилами, тому його не мали права евакуювати Фото: La Repubblica

Історія авто дійсно цікава. Цю Lancia Fulvia купив власник газетного магазину Анджело Фреголент. На машині він підвозив свіжу пресу та припарковував її біля входу в крамницю, адже жив в тому ж будинку.

У 1974 році італієць закрив магазин і припинив їздити на авто — Lancia Fulvia так і залишилася стояти припаркованою. При цьому Анджело Фреголент оплачував і страховку на машину, і транспортний збір.

[ + – ] За 47 років автомобіль не зрушив із місця Фото: La Repubblica

Оскільки автомобіль був запаркований за правилами, то його ніхто не чіпав. Але недавно хтось із сусідів Анджело поскаржився поліції, адже за 47 років ПДР в Італії змінилися, і парковка з частковим заїздом на тротуар стала незаконною.

Історія з Lancia Fulvia знайшла громадський резонанс: одні жителі Конельяно вимагали евакуювати й утилізувати авто, інші — заявляли, що машина вже стала визначною пам'яткою містечка.

[ + – ] Тепер Lancia Fulvia стане музейним експонатом Фото: La Repubblica

Ситуацію все ж вдалося вирішити — Анджело Фреголент (йому вже виповнилося 94) вирішив передати машину в технічний музей Конельяно, а місцевий меценат взявся її відреставрувати. Але перед цим авто стане експонатом ретро-шоу Vintage Auto Moto 2021 Падуї.

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