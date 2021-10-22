10 причин для зупинки авто: Патрульній поліції заборонили зупиняти водіїв без підстави

Перевірка документів для профілактики не є законною підставою для зупинки транспортного засобу. Перелік причин чітко виписаний у законодавстві.

Патрульна поліція не має права зупиняти транспортні засоби для перевірки документів у профілактичних цілях. Про це повідомляє Асоціація автомобільного транспорту та інфраструктури, посилаючись на рішення суду, яким визнано такі дії неправомірними.

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Повідомляється, що в суді розглядалася справа, у якій позивач оспорював причину зупинки патрульними та штраф за ч 1. Ст.126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред'явила для перевірки посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб і поліс ОСАГО).

[ + – ] Водія зупинили для перевірки документів у профілактичних цілях Фото: Патрульна поліція

З'ясувалося, що інспектор патрульної поліції зупинив автомобіль і попросив водія пред'явити права й техпаспорт. Водій поцікавився причиною зупинки, а поліцейський відповів, що це "профілактичні заходи".

Водій повідомив, що така причина для зупинки відсутня в законі "Про Національну поліцію" і відмовився пред'являти документи. Інспектор виніс постанову про порушення ч 1. Ст.126 КУпАП і виписав штраф у розмірі 425 гривень.

У ході розгляду справи суд проаналізував перелік підстав для зупинки транспортного засобу в Ст. 35 закону "Про Національну поліцію" та встановив, що там немає такої причини як "профілактичні заходи". Дії поліцейських визнали неправомірними, позов був задоволений і штраф скасували.

[ + – ] Суд скасував штраф у розмірі 425 гривень Фото: Патрульна поліція

Нагадуємо, що Ст. 35 Закону України "Про Національну поліцію" чітко констатує причини, які можуть стати підставою для зупинки транспортного засобу.

10 причин для зупинки транспортного засобу Патрульною поліцією:

якщо водій порушив Правила дорожнього руху; якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу; якщо є інформація, яка свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до скоєння ДТП, кримінального або адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, яка свідчить про те, що транспортний засіб або вантаж можуть бути об'єктом або знаряддям вчинення ДТП, кримінального або адміністративного правопорушення; якщо транспортний засіб перебуває в розшуку; якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини скоєння ДТП, кримінального або адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути; якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським або як свідка при оформленні протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів ДТП; якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження або заборону руху; якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху; порушення порядку визначення та використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв; якщо зупинка транспортного засобу, зареєстрованого в іншій країні, проводиться з метою виявлення його передачі у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозять такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщали його в митний режим транзиту.

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