Деньги за донос: украинцам собираются платить за видео с нарушениями ПДД

Автор видео получит 10% от уплаченного нарушителем штрафа. Для удобства будет использоваться специальное мобильное приложение.

Украинцев хотят стимулировать сообщать о нарушениях ПДД. За отправленное полиции видео предлагают платить. Соответствующие законопроекты №5798 и №5798-1 уже зарегистрированы в Верховной Раде, сообщает Обозреватель.

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Авторы законопроекта предлагают дать возможность всем сознательным гражданам снимать на смартфоны нарушения ПДД и пересылать видео Патрульной полиции. Если нарушитель будет наказан и оплатит штраф, то автор видео получит 10% этой суммы.

[ + – ] Мобильное приложение для фиксации нарушений уже существует Фото: 24 Канал

Чтобы облегчить задачу, будет использоваться специальное мобильное приложение. Оно будет сразу направлять видео в полицию и фиксировать дату, время и GPS-координаты. Сейчас такое приложение dashcamUA уже существует и даже работает в тестовом режиме. Оно помогло оштрафовать не одного нарушителя, хотя пока авторов видео не награждают.

Авторам видео гарантируют полную анонимность, но смартфон должен позволить идентификацию через портал госуслуг "Дія". Все видеозаписи будут внесены в блокчейн, то есть удалить их не получится. В случае фальсификации видео автору грозит уголовная ответственность.

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Проект закона предлагает премировать за фиксацию таких нарушений ПДД:

проезда на запрещающий сигнал светофора;

пересечения двойной сплошной полосы, железнодорожных переездов;

нарушения правил парковки и парковки на местах для инвалидов;

оставления места ДТП.

Ранее Фокус рассказывал о новых функциях полицейских камер. Они будут фиксировать не только превышения скорости.