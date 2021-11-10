Самый стильный кроссовер Chery показали на первых изображениях

Кроссовер Chery X-C станет первой моделью в новом фирменном стиле. Его будут оснащать бензиновыми турбомоторами.

Опубликованы первые тизеры Chery X-C. Молодежный кроссовер презентуют 19 ноября на автосалоне в Гуанчжоу, а его продажи в Китае и за его пределами стартуют в начале 2022 года. Об этом сообщает сайт Drive.

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[ + – ] Модель представит новый фирменный стиль Chery Фото: drive2.ru

Новый Chery X-C – купе-кроссовер длиной около 4,5 м. Он станет первой моделью в новом фирменном стиле марки. В дизайне преобладают грани, также обращают на себя внимание широкая решетка радиатора и тоненькие Т-образные фары.

[ + – ] В дизайне Chery X-C преобладают грани Фото: drive2.ru

В салоне Chery X-C 12,3-дюймовые экраны виртуальной приборной панели и мультимедиа сгруппированы в один блок. Отдельный сенсорный дисплей заменяет переключатели климата.

[ + – ] Кроссовер получит бензиновые турбомоторы Фото: drive2.ru

Скорее всего, китайский кроссовер будут оснащать бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (156 л. с.) и 1,6 л (197 л. с.). Со временем палитру двигателей Chery X-C также могут расширить 2,0-литровая 254-сильная бензиновая турбочетверка и гибридная установка. Все версии получат 6-ступенчатую КПП с двумя сцеплениями, а привод, скорее всего, будет исключительно передним.

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