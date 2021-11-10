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Найстильніший кросовер Chery показали на перших зображеннях

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Chery XC, Chery XC 2022, новий Chery XC, кросовер Chery
Фото: drive2.ru | Chery XC – новий молодіжний купе-кросовер

Кросовер Chery XC стане першою моделлю в новому фірмовому стилі. Його оснащуватимуть бензиновими турбомоторами.

Опубліковано перші тизери Chery XC. Молодіжний кросовер презентують 19 листопада на автосалоні в Гуанчжоу, а його продажі в Китаї та за його межами стартують на початку 2022 року. Про це повідомляє сайт Drive.

Chery XC, Chery XC 2022, новий Chery XC, кросовер Chery
Модель представить новий фірмовий стиль Chery
Фото: drive2.ru

Новий Chery XC – купе-кросовер завдовжки близько 4,5 м. Він стане першою моделлю в новому фірмовому стилі марки. У дизайні переважають грані, також привертають увагу широкі ґрати радіатора й тоненькі Т-подібні фари.

Chery XC, Chery XC 2022, новий Chery XC, кросовер Chery
У дизайні Chery XC переважають грані
Фото: drive2.ru

У салоні Chery XC 12,3-дюймові екрани віртуальної панелі приладів і мультимедіа згруповані в один блок. Окремий сенсорний екран замінює перемикачі клімату.

Chery XC, Chery XC 2022, новий Chery XC, кросовер Chery
Кросовер отримає бензинові турбомотори
Фото: drive2.ru

Швидше за все, китайський кросовер оснащуватимуть бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (156 к. с.) та 1,6 л (197 к. с.). Згодом палітру двигунів Chery XC також можуть розширити 2,0-літрова 254-сильна бензинова турбочетвірка та гібридна установка. Усі версії отримають 6-ступінчасту КПП із двома зчепленнями, а привід, швидше за все, буде виключно переднім.

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