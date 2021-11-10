Найстильніший кросовер Chery показали на перших зображеннях

Кросовер Chery XC стане першою моделлю в новому фірмовому стилі. Його оснащуватимуть бензиновими турбомоторами.

Опубліковано перші тизери Chery XC. Молодіжний кросовер презентують 19 листопада на автосалоні в Гуанчжоу, а його продажі в Китаї та за його межами стартують на початку 2022 року. Про це повідомляє сайт Drive.

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[ + – ] Модель представить новий фірмовий стиль Chery Фото: drive2.ru

Новий Chery XC – купе-кросовер завдовжки близько 4,5 м. Він стане першою моделлю в новому фірмовому стилі марки. У дизайні переважають грані, також привертають увагу широкі ґрати радіатора й тоненькі Т-подібні фари.

[ + – ] У дизайні Chery XC переважають грані Фото: drive2.ru

У салоні Chery XC 12,3-дюймові екрани віртуальної панелі приладів і мультимедіа згруповані в один блок. Окремий сенсорний екран замінює перемикачі клімату.

[ + – ] Кросовер отримає бензинові турбомотори Фото: drive2.ru

Швидше за все, китайський кросовер оснащуватимуть бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (156 к. с.) та 1,6 л (197 к. с.). Згодом палітру двигунів Chery XC також можуть розширити 2,0-літрова 254-сильна бензинова турбочетвірка та гібридна установка. Усі версії отримають 6-ступінчасту КПП із двома зчепленнями, а привід, швидше за все, буде виключно переднім.

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