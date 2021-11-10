Гроші за донос: українцям збираються платити за відео з порушеннями правил дорожнього руху

Автор відео отримає 10% від сплаченого порушником штрафу. Для зручності буде використовуватись спеціальний мобільний додаток.

Українців хочуть стимулювати повідомляти про порушення правил дорожнього руху. За відправлене поліції відео пропонують платити. Відповідні законопроєкти №5798 та №5798-1 вже зареєстровані у Верховній Раді, повідомляє Обозреватель.

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Автори законопроєкту пропонують дати можливість усім свідомим громадянам знімати на смартфони порушення правил дорожнього руху та пересилати відео Патрульній поліції. Якщо порушник буде покараний та сплатить штраф, то автор відео отримає 10% цієї суми.

[ + – ] Мобільний додаток для фіксації порушень вже існує Фото: 24 Канал

Щоб полегшити завдання, використовуватиметься спеціальний мобільний додаток. Воно відразу направлятиме відео в поліцію і фіксуватиме дату, час і GPS-координати. Зараз такий додаток dashcamUA вже існує і навіть працює у тестовому режимі. Він допоміг оштрафувати не одного порушника, хоча поки що авторів відео не нагороджують.

Авторам відео гарантують повну анонімність, але смартфон має дозволити ідентифікацію через портал держпослуг "Дія". Усі відеозаписи будуть внесені до блокчейну, тобто видалити їх не вийде. У разі фальшування відео автору загрожує кримінальна відповідальність.

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Проєкт закону пропонує преміювати за фіксацію таких порушень правил дорожнього руху:

проїзду на заборонний сигнал світлофора;

перетину подвійної суцільної смуги, залізничних переїздів;

порушення правил паркування та паркування на місцях для інвалідів;

залишення місця ДТП

Раніше Фокус розповідав про нові функції поліцейських камер. Вони фіксуватимуть не лише перевищення швидкості.