Камери автофіксації допоможуть штрафувати за їзду по зустрічці та проїзд на червоне світло

На кінець 2023 року на українських дорогах буде 580 камер автоматичної фотовідеофіксації. До того ж вони зможуть відстежувати не лише перевищення швидкості, а й інші порушення. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на форумі "Україна 30. Безпечна громада".

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Наразі в Україні працює вже 236 камер автофіксації, а до кінця року їх стане вже 270. У 2022 році встановлять ще 210 комплексів фотовідеофіксації, а в 2023 — 100.

[ + – ] Нові камери автофіксації в Україні [ + – ] Камери почнуть фіксувати нові порушення правил дорожнього руху [ + – ] У місцях встановлення камер різко зменшилась кількість ДТП [ + – ] З 1 червня 2020 року виписано штрафів на 3 млрд гривень

У першому кварталі 2022 року розпочнеться тестування нових функцій поліцейських камер. Вони зможуть фіксувати не тільки перевищення швидкості, а й їзду смугами для громадського транспорту, виїзд на зустрічну смугу та проїзд на червоний сигнал світлофора.

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Також Олексій Білошицький зазначив, що за рік у місцях, де працюють камери фотовідеофіксації, кількість ДТП із загиблими чи травмованими зменшилась на 65% (зі 123 до 44). Усього за час функціонування системи автофіксації (з 1 червня 2020 року) винесено 3 мільйони постанов про порушення правил дорожнього руху та 2,5 млн з них (84%) уже здійснено. Бюджет одержав 500 млн гривень штрафів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні почали забирати автомобілі в особливо злісних порушників правил дорожнього руху.