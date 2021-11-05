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Камеры автофиксации помогут штрафовать за езду по встречке и проезд на красный свет

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Фото: autoua.net | В Украине планируют установить 580 камер автофиксации

Полицейских камер на дорогах станет в два раза больше. Они смогут фиксировать не только превышение скорости, но и другие нарушения ПДД.

К концу 2023 года на украинских дорогах будет 580 камер автоматической фотовидеофиксации. К тому же, они смогут отслеживать не только превышение скорости, но и другие нарушения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на форуме "Украина 30. Безопасная громада".

На данный момент в Украине работает уже 236 камер автофиксации, а до конца года их станет уже 270. В 2022 году установят еще 210 комплексов фотовидеофиксации, а в 2023 – 100.

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Новые камеры автофиксации в Украине
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Камеры начнут фиксировать новые нарушения ПДД
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В местах установки камер резко уменьшилось количество ДТП
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С 1 июня 2020 года выписано штрафов на 3 млрд. гривен
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камеры автофиксации, камеры фотовидеофиксации, нарушения ПДД, фотофиксация нарушений
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В первом квартале 2022 года начнется тестирование новых функций полицейских камер. Они смогут фиксировать не только превышение скорости, но и езду по полосах для общественного транспорта, выезд на встречную полосу и проезд на запрещающий сигнал светофора.

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Также Алексей Белошицкий отметил, что за год в местах, где работают камеры фотовидеофиксации, количество ДТП с погибшими или травмированными уменьшилось на 65% (со 123 до 44). Всего за время функционирования системы автофиксации (с 1 июня 2020 года) вынесено 3 миллиона постановлений о нарушении ПДД и 2,5 млн. из них (84%) уже выполнены. Бюджет получил 500 млн. гривен штрафов.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине начали забирать автомобили у особо злостных нарушителей ПДД.