Сезонная замена шин: когда менять шины и сколько стоит безопасность

Осенью всех автомобилистов волнует вопрос замены летних шин на зимние. Фокус разобрался, когда ставить зимние шины, сколько стоит поменять шины в 2021 году и как правильно хранить шины зимой.

"Днем жестянщика" в народе называют день, когда выпадает первый снег или на дороге появляется первый лед. Тогда города парализуют массовые аварии, виновниками которых практически всегда являются водители, которые до последнего тянули срок замены шин и оставляли сезонную замену шин "на завтра" или на "когда похолодает".

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[ + – ] Проще, дешевле и быстрее поменять колеса в сборе. Но для этого надо иметь два комплекта - один с летними, другой с зимними шинами Фото: kolesa.guru

И чтобы такой день не наступил для вас "внезапно", давайте разберемся, когда надо менять шины на зиму.

Сезонная замена шин: когда надевать зимние шины

Так все же, когда надо менять шины на зиму? Бытует информация, что замену летних шин на зимние следует проводить, когда среднесуточная температура опускается ниже +7° по Цельсию.

Действительно, резиновая смесь, из которой сделаны летние шины, при таких температурах "дубеет" и теряет свою эластичность. Соответственно, заметно снижаются характеристики шины: машина начинает хуже "держать" дорогу и тормозить.

Но безоговорочно следовать этому правилу не совсем верно. В последние годы в Украине наблюдаются резкие суточные колебания температуры. И даже если днем может быть выше +10° по Цельсию и светить солнце, то рано утром вполне реально понижение температуры заметно ниже тех самых предельных "плюс семи".

Это особенно стоит учитывать тем водителям, которые выезжают на работу или отправляются в поездку ночью или на рассвете. Осевший на дорогу ночной туман и утренняя роса вполне может подмерзнуть, сделав знакомую дорогу скользкой.

[ + – ] Столкнутся с неожиданным обледенением дороги в ночное время или ранним утром можно задолго до того, как среднесуточная температура опустится ниже +7° по Цельсию. И лучше поменять шины на зимние чуть раньше, не дожидаясь этого неприятного момента Фото: glavnoe.ua

Риск такого обледенения есть в низинах, вблизи водоемов и на мостах через них – в местах повышенной влажности. Да и лужи после осеннего дождика, и просто сырые участки асфальта на ночь может прихватить ледком.

Важно

Сравнительный тест зимних шин для SUV: что лучше купить в Украине в 2021 году

Поэтому, чтобы не попасть на такие участки на "пластмассовых" летних шинах, лучше заранее поменять шины на зимние. Тем более, что особенно высоких температур в октябре-ноябре уже не будет или они будут кратковременны, а потому и вреда зимним шинам от такой эксплуатации не будет.

Тем более, что производители учитывают подобные моменты и уделяют отдельное внимание износостойкости шин и их поведению на сухом и мокром асфальте. Главное — понимать, что автомобиль на зимних шинах в таких условиях управляется и тормозит хуже, поэтому ездить следует аккуратнее.

Не случайно даже порог максимально допустимой скорости на некоторых участках дорог в Киеве снижается на зимнее время.

Когда надо менять шины по закону?

А вот на этот вопрос искать ответ в законодательных актах не стоит. Четкой даты, когда менять шины на зимние нет. Разве что в подпункте 31.4.5 ПДД Украины указаны требования к стандартам, которым должно отвечать техническое состояние транспортных средств (ТС) и их оснащение и есть одно примечание:

При постоянной эксплуатации транспортного средства на дорогах, на которых проезжая часть скользкая, рекомендуется использовать шины, соответствующие состоянию проезжей части.

Техническое состояние транспортных средств и их оснащение: колеса и шины

шины легковых автомобилей и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 т имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т — 1,0 мм, автобусов — 2,0 мм, мотоциклов и мопедов — 0,8 мм. Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин автомобилей-тягачей; шины имеют местные повреждения (порезы, разрывы и т.п.), которые оголяют корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины; шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства; на одну ось транспортного средства установлены диагональные шины вместе с радиальными, ошипованные и неошипованные, морозостойкие и неморозостойкие, шины разных размеров или конструкций, а также шины разных моделей с разными рисунками протектора для легковых автомобилей, разными типами рисунков протектора — для грузовых автомобилей; на переднюю ось транспортного средства установлены радиальные шины, а на другую (другие) — диагональные; на передней оси автобуса, который выполняет междугородные перевозки, установлены шины с восстановленным протектором, а на других осях — шины, восстановленные по второму классу ремонта; на передней оси легковых автомобилей и автобусов (кроме автобусов, которые выполняют междугородные перевозки) установлены шины, восстановленные по второму классу ремонта; отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес.

И вот за несоответствие этим требованиям в Украине можно получить штраф согласно ст. 121 КуоАП и ПДД (п. 31.4.5) в размере 20 необлагаемых минимумов доходов. Если нарушение повторится, водитель может лишиться прав на 3-6 месяцев или получить до 10 суток административного ареста.

Но куда дороже с точки зрения финансов и невозможности управлять ТС ввиду его аварийного состояния может быть устранение последствий ситуации, возникшей из-за вождения на шинах, не соответствующих сезону. Не говоря уже о жизни и здоровье людей.

Да и страховые компании могут отказать в выплате денежной компенсации по договору добровольного страхования КАСКО, если в нем прописаны даты, в которые автомобиль должен эксплуатироваться на соответствующих сезону шинах, но этого не произошло.

Сезон 2021: сколько стоит поменять шины?

Итак, мы разобрались, что замена летних шин на зимние – решение правильное! С тем, когда нужно ставить зимние шины – тоже определились. И теперь главный вопрос – а сколько стоит поменять шины на зимние в 2021 году?

[ + – ] Заказывая мобильный шиномонтаж следует помнить, что в стоимость работ будет включена и услуга подачи машины, а за городом еще и учитываться километраж Фото: pro-men.ru

Чтобы ответить на этот вопрос, Фокус изучил стоимость сезонной замены шин в Киеве и близлежащих городах. В расчет принималась замена комплекта шин (4 шт.), установленных на литые диски (для штампованных металлических цена ниже) радиусом от 15 до 20 дюймов.

Кроме стационарных шиномонтажей можно воспользоваться услугами мобильных. Их преимущества в том, что они работают круглосуточно и сами приезжают к вам как для замены готового комплекта шин с диском (это дешевле), так и для полноценной сезонной замены шин (с бортировкой).

Средняя цена замены летних шин на зимние в сезоне 2021 в Киеве*:

Тип транспортного средства Легковой автомобиль Кроссовер/SUV/ Внедорожник Стационарный шиномонтаж 600 – 900 грн. 800 – 1000 грн. Мобильный шиномонтаж** 400 – 700 грн. 600 – 900 грн.

* для литых колесных дисков диаметром от 15 до 20 дюймов

** добавляется стоимость подачи машины – 200 грн. днем и 300 грн. ночью, выезд за КП – от 12 до 20 грн./км, а минимальная сумма заказа должна быть 450-600 грн. днем и 600-700 грн. ночью.

На периферии в городах-сателлитах Киева поменять шины на зимние обойдется дешевле на 15-20%. Но в любом случае дополнительные расходы повлечет за собой сезонная замена шин с низким профилем (обычно – ниже 45-го), шин с технологией Run Flat (с жесткими вставками в боковинах) и специальных внедорожных шин.

Некоторые шиномонтажи поднимают цену своих услуг по замене шин перечисленных типов на 15% — 25%, а то и на 50%. Или на фиксированную сумму от 100 до 200 грн. за комплект, что соответствует указанным процентам.

[ + – ] Замена внедорожных шин на зимние обойдется дороже в среднем на 15% — 25% Фото: vianor-tyres.ru

Также следует учитывать, что дополнительные работы оплачиваются отдельно. Это может быть замена вентиля, чистка посадочного места диска, ремонт шины или диска и др.

Где и как правильно хранить шины зимой

И вот когда, казалось бы, все вопросы по сезонной замене шин закрыты, возникает еще один: а где и как правильно хранить шины зимой? Многие шиномонтажи, включая мобильные, а также дилерские центры предлагают услугу по сезонному хранению шин.

Цены на такой сервис колеблются от 100/120 грн. до 200/280 грн. (без диска/с диском) в месяц. Или от 400/500 грн. до 700/800 грн. за сезон (обычно 6 месяцев). Правда, некоторые компании и тут учитывают размер колес.

Впрочем, вы можете и самостоятельно хранить шины. И это не обязательно делать на балконе или в кладовках. Можно арендовать для этих целей бокс. В зависимости от его размеров и срока аренды, цена может составлять от 600 грн. до 1500 грн. в месяц. Впрочем, подобные помещения можно использовать и для хранения других вещей.

В каком положении хранить шины правильно:

Колеса в сборе с дисками хранятся горизонтально (в стопке)

Во избежание деформации отдельно от дисков шины стоят строго вертикально

[ + – ] Как правильно хранить шины зимой без дисков Фото: autowise.com [ + – ] Как правильно хранить шины зимой на дисках Фото: autoshini.com

При этом в месте хранения должен отсутствовать солнечный свет и шины без дисков следует периодически переворачивают вокруг своей оси.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине существенно обновили Правила дорожного движения и что в них изменилось. А также публиковал сравнительный тест зимних шин для SUV, которые можно купить в Украине в 2021 году.