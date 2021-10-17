Сравнительный тест зимних шин для SUV: что лучше купить в Украине в 2021 году

В рейтинг зимних шин 2021 попали 6 нешипованных моделей размерности 215/65 R17, доступных на украинском рынке, которые относятся к премиум- и медиум-классам.

Несмотря на карантин из-за Covid-19, украинской группе Testing Tyres Group все же удалось провести небольшой тест и составить рейтинг нешипованных зимних шин для кроссоверов.

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Все модели относятся к скандинавскому типу, который ориентирован на самые суровые зимние условия. Такие зимние шины имеют протекторы из очень мягкой резиновой смеси, а их рисунок предусматривает очень плотную нарезку ламелей, в первую очередь отвечающих за сцепные свойства на льду.

[ + – ] Все шины, которые попали в рейтинг зимних шин для кроссоверов, прошли тесты в одинаковых условиях Фото: Testing Tyres Group

Главное преимущество зимних шин скандинавского типа

Эксперты Testing Tyres Group рекомендуют именно этот тип зимних шин, поскольку они являются самым оптимальным вариантом как в случае, если зима в Украине будет настоящей, с обилием снега и льда, так и в случае, если снега выпадет мало.

Главное преимущество этого класса шин – лучшие сцепные свойства на обледенелой дороге. Этот тип покрытия самый опасный, поэтому и акцент сделан на нем. Более дешевые зимние шины для мягких зим центральной Европы значительно уступают в поведении на льду (при торможении, разгоне, маневрах и т. д.), а значит, они более опасны.

[ + – ] Тест на лучшие и худшие зимние шины во время управляемости на снегу Фото: Testing Tyres Group

Типоразмер 215/65 R17 широко распространен на многочисленных кроссоверах и SUV. В этот раз на тест попали следующие зимние шины сезона 2021/2022:

Continental VikingContact 7

Hankook Winter I*Cept IZ2 W616

Michelin X-Ice XI3

Nokian Hakkapeliitta R3 SUV

Pirelli Winter Ice Zero Friction

Toyo Observe Garit GSi5

Рейтинг зимних шин 2021/2022 для кроссоверов по результатам теста

Первое место в тесте шин заняла модель Continental VikingContact 7. Набрав суммарно 9 баллов, эта модель получила в рейтинге "безопасность" пять звезд и рекомендацию экспертов "очень рекомендована".

Шина показала очень хорошие сбалансированные характеристики на всех зимних типах дорожных покрытий – снег, лед, мокрый и сухой асфальт. Безусловно, это недешевое удовольствие, поэтому эта премиальная шина имеет более высокую цену, чем другие участники теста.

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По своим свойствам очень близко к немецкой шине оказалась финская шина Nokian Hakkapeliitta R3 SUV. Она лишь в нескольких тестах немного уступила модели от Continental, но этого было достаточно, чтобы оказаться на второй позиции с минимальной разницей в оценке – 0,3 балла.

Тем не менее, в рейтинге "безопасность" финский "рыцарь" также получил пять звезд. Кстати, в более ранних тестах зимних шин Tires Testing Group эти две шины делили между собой призовое первое место, но это были другие типоразмеры. Hakkapeliitta R3 SUV в размере 215/65 R17 также является обладателем очень хороших и сбалансированных характеристик. Кроме того, данная модель Nokian имеет намного более привлекательную цену, за что и получила пять звезд в рейтинге "цена-качество".

[ + – ] Тест на аквапланирование: важный фактор для зимних шин в Украине Фото: Testing Tyres Group

На третьем месте с четырьмя звездами безопасности шина Michelin X-Ice XI3. Это уже устаревшая шина от французского производителя, но, несмотря на свой возраст, она достойно защищала имя премиум-бренда.

Эта шина была лучшей во всех тестах на льду и хороша на других позициях, поэтому также получила высокую оценку и четыре звезды в рейтинге "безопасность". Кстати, на смену X-Ice XI3 пришла шина Michelin X-Ice Snow, теоретически, она не должна быть хуже предшественницы, а приобрести ее в Украине должно быть проще.

[ + – ] Какой будет зима в Украине? Если малоснежной, то показатель управляемости на мокром асфальте может стать более важным Фото: Testing Tyres Group

На четвертое место вышла шина Pirelli Winter Ice Zero Friction. Эта модель показала великолепные свойства на асфальте, а вот в ряде тестов на льду и снегу она продемонстрировала средние характеристики.

По управляемости на сухом асфальте этой шине нет равных. А кроме этого, Winter Ice Zero Friction предлагает еще и самую привлекательную цену среди шин премиум-сегмента, поэтому получила пять звезд.

[ + – ] Точный прибор помогает определить, у каких зимних шин самый короткий тормозной путь на льду Фото: Testing Tyres Group

Шина Hankook Winter I*Cept IZ2 W616 не смогла наравне конкурировать с лидерами этого теста. Она на пятом месте, так как имеет не совсем сбалансированные характеристики и оказалась слабее в некоторых дисциплинах, например, в управляемости на льду и снегу.

В сумме оценка вышла не очень высокая и, соответственно, рейтинг "безопасность". Эта шина имеет хорошую цену, но с учетом ее свойств в рейтинге "цена-качество" ей присвоили всего три звезды.

[ + – ] Управляемость на сухом асфальте важна для безопасной езды при отсутствии снега на асфальте Фото: Testing Tyres Group

Аутсайдером нынешней группы шин, где нет бюджетных моделей, оказалась японская модель Toyo Observe Garit GSi5. У нее очень несбалансированные характеристики. Особенно слабой эта шина оказалась на мокром и сухом асфальте, да и на снегу управлять машиной в этих шинах – сложно.

Создатели этой модели явно увлеклись свойствами шины на льду и снегу, забыв уделить внимание асфальту. Эта модель также является самой тяжелой шиной в этом тесте, а это в жизненных реалиям будет снижать ресурс подвески и увеличивать расход топлива.

[ + – ] Результаты тестов помогут правильно выбрать зимние шины для кроссоверов в Украине [ + – ] Результаты тестов помогут правильно выбрать зимние шины для кроссоверов в Украине [ + – ] Результаты тестов помогут правильно выбрать зимние шины для кроссоверов в Украине [ + – ] Результаты тестов помогут правильно выбрать зимние шины для кроссоверов в Украине [ + – ] Результаты тестов помогут правильно выбрать зимние шины для кроссоверов в Украине [ + – ] Результаты тестов помогут правильно выбрать зимние шины для кроссоверов в Украине [ + – ] Результаты тестов помогут правильно выбрать зимние шины для кроссоверов в Украине [ + – ] Результаты тестов помогут правильно выбрать зимние шины для кроссоверов в Украине [ + – ] Результаты тестов помогут правильно выбрать зимние шины для кроссоверов в Украине [ + – ] Результаты тестов помогут правильно выбрать зимние шины для кроссоверов в Украине [ + – ] Результаты тестов помогут правильно выбрать зимние шины для кроссоверов в Украине [ + – ] Результаты тестов помогут правильно выбрать зимние шины для кроссоверов в Украине

Результаты тестов зимних шин для кроссоверов:

[ + – ] Результаты тестов зимних шин для кроссоверов Фото: Testing Tyres Group

Лучшие и худшие зимние шины 215/65 R17 для SUV по результатам тестов:

Continental VikingContact 7 – "ОЧЕНЬ рекомендована" Nokian Hakkapeliitta R3 SUV — "ОЧЕНЬ рекомендована" Michelin X-Ice XI3 — "Рекомендована" Pirelli Winter Ice Zero Friction — "Рекомендована" Hankook Winter I*Cept IZ2 W616 – "На усмотрение" Toyo Observe Garit GSi5 – "Стоит призадуматься"

Зимние шины Continental VikingContact 7: характеристики, цены, отзывы

[ + – ] Зимняя шина для SUV Continental VikingContact 7 Фото: Testing Tyres Group

В данной группе шин модель Continental VikingContact 7 на льду обладает наилучшими тормозными свойствами, цепко держится за дорогу в поворотах и обеспечивает прогнозируемое поведение на льду, давая возможность исправлять ошибки при превышении разумной скорости.

Эта шина показывает высокую скорость прохождения ледовых трасс, что подтверждает хорошие сцепные свойства на льду.

"ОЧЕНЬ рекомендована"

На снегу маневры на шине VikingContact 7 могут сопровождаться сносами колес передней оси (недостаточная поворачиваемость), но в целом она позволяет ехать быстро и обеспечивает точные реакции при маневрах и прогнозируемое поведение автомобиля.

На мокром асфальте на зимних шинах Continental VikingContact 7 водитель чувствует себя очень уверено. Шина демонстрирует отличные тормозные свойства. В поворотах машина на этих шинах ведет себя нейтрально и только при резких маневрах возможно появление небольшого заноса, который полностью контролируется

На сухом асфальте эти зимние шины Континенталь также обладают хорошими тормозными свойствами и демонстрируют хорошую устойчивость на дороге и прогнозируемую управляемость.

[ + – ] Характеристики и цена Continental VikingContact 7 Фото: Testing Tyres Group

Зимние шины Nokian Hakkapeliitta R3 SUV: характеристики, цены, отзывы

[ + – ] Зимняя шина для SUV Nokian Hakkapeliitta R3 SUV Фото: Testing Tyres Group

Финская шина Nokian Hakkapeliitta R3 SUV на ледовой извилистой трасе самая быстрая, но в поворотах не самая стабильная, так как возникают небольшие сносы и заносы, что вынуждает корректировать автомобиль рулем или газом.

"ОЧЕНЬ рекомендована"

На затяжной ледовой дуге возможны сносы, поэтому для плавной стабилизации нужно сбрасывать газ. На снегу Hakkapeliitta R3 SUV в этом размере демонстрирует уверенное поведение. Машина легко ускоряется и хорошо контролируется в поворотах, которые может проходить с легким заносом.

На мокром асфальте зимние шины Нокиан позволяют хорошо входить в повороты, а если поворот резкий, то возникающий небольшой занос добавляет "поворачиваемости". Если даже задние колеса ушли в скольжение, машина остается под контролем и управлять ею можно без особого усилия.

На сухом асфальте при резких маневрах на зимних шинах Nokian Hakkapeliitta R3 SUV возникают заметно большие крены из-за сильной деформации боковин шин. Это, собственно, и ухудшило поведение машины в сравнении с шиной Continental.

[ + – ] Характеристики и цена Nokian Hakkapeliitta R3 SUV Фото: Testing Tyres Group

Зимние шины Michelin X-Ice XI3: характеристики, цены, отзывы

[ + – ] Зимняя шина для SUV Michelin X-Ice XI3 Фото: Testing Tyres Group

Французская модель Michelin X-Ice XI3 на льду имеет хорошие тормозные свойства, обеспечивает хорошую управляемость и на затяжной дуге цепко держится за дорогу. При маневрах возможно появление небольших заносов, которые легко нейтрализуются снижением скорости. Стабильная и прогнозируемая шина на обледенелых дорогах.

На снегу эти зимние шины Michelin X-Ice также обеспечивают отличную управляемость и прогнозируемость, и только тормозные свойства на укатанном насте могли бы быть лучше.

"Рекомендована"

На мокром асфальте на Michelin X-Ice XI3 возможно появление сноса колес передней оси (недостаточная поворачиваемость), на что нужно реагировать спокойно, снижая скорость и не делая резких движений.

На сухом асфальте зимние шины Мишлен этой модели неплохо тормозят и обеспечивают хорошую управляемость. Необходимость корректировать движение рулем может потребоваться лишь при агрессивной езде на высоких скоростях – 110 км/ч и выше.

[ + – ] Характеристики и цена Michelin X-Ice XI3 Фото: Testing Tyres Group

Зимние шины Pirelli Winter Ice Zero Friction: характеристики, цены, отзывы

[ + – ] Зимняя шина для SUV Pirelli Winter Ice Zero Friction Фото: Testing Tyres Group

Итальянская шина Pirelli Winter Ice Zero Friction на льду уступает лидерам теста как по тормозным свойствам, так и по управляемости и устойчивости. Начало сносов и заносов при маневрах сложнее спрогнозировать, они довольно неожиданные и сложно корректируемые. Но если до скольжения не доводить, машина в этих шинах хорошо слушается руля. В обледенелом затяжном повороте за дорогу держится довольно хорошо.

"Рекомендована"

На снегу зимние шины Пирелли этой модели по разгону и торможению заметно отстают от лидеров, но по обеспечиваемой управляемости показали себя вполне достойно. Позволяют ехать быстро, хотя возможны небольшие контролируемые сносы.

На мокром асфальте Winter Ice Zero Friction в целом получила достойные оценки, но все же требует аккуратности и контроля скорости, так как при резких маневрах возможно появление как сноса автомобиля, так и его заноса. По тормозным свойствам здесь она в тройке лучших.

На сухом асфальте эти зимние шины Pirelli самые лучшие в этом тесте по уровню обеспечиваемой управляемости, прогнозируемости и стабильности поведения. Хотя по тормозным свойствам уступают нескольким моделям.

[ + – ] Характеристики и цена Pirelli Winter Ice Zero Friction Фото: Testing Tyres Group

Зимние шины Hankook Winter I*Cept IZ2 W616: характеристики, цены, отзывы

[ + – ] Зимняя шина для SUV Hankook Winter ICept IZ2 W616 Фото: Testing Tyres Group

Корейская модель Hankook Winter I*Cept IZ2 W616 на льду не демонстрирует высоких результатов. При маневрах легко уходит в снос при добавлении газа и в занос – при сбросе газа, да и в целом на льду заметно более скользкая шина, чем лидеры теста.

На снегу такие зимние шины Hankook хорошо тормозят, но по управляемости также проигрывают многим участникам теста. Проявляются большие сносы и заносы – в зависимости от ситуации, да и разгонять машину в таких условиях сложнее.

"На усмотрение"

На мокром асфальте Winter I*Cept IZ2 W616 также не демонстрирует отличного поведения, наделяя автомобиль избыточной поворачиваемостью (склонность к заносам). Машина на этих шинах не любит активного драйва, а требует спокойной, не быстрой езды.

На сухом асфальте эти зимние шины Ханкук показали себя гораздо лучше. Управлять машиной довольно легко, нет склонности к появлению опасных сносов и заносов.

[ + – ] Характеристики и цена Hankook Winter ICept IZ2 W616 Фото: Testing Tyres Group

Зимние шины Toyo Observe Garit GSi5: характеристики, цены, отзывы

[ + – ] Зимняя шина для SUV Toyo Observe Garit GSi5 Фото: Testing Tyres Group

Шина Toyo Observe Garit GSi5 на льду обеспечивает отличную управляемость и хорошо удерживает машину от боковых скольжений в затяжных поворотах. В обледенелые повороты на этой шине можно входить на больших скоростях, нежели на других шинах. Возможные сносы и заносы возникают на больших скоростях, но при этом они не всегда прогнозируемы и слабо ощутимы в начальной фазе.

"Стоит призадуматься"

На снегу зимние шины Toyo Observe неплохо тормозят, но с управляемостью есть проблемы, так как велика склонность к сносам и заносам. Кроме того, контролировать сносы и заносы намного сложнее, чем на других шинах.

На мокром асфальте быстро ехать на шинах Toyo Observe Garit GSi5 очень сложно, так как возможны как сильные сносы, так и внезапно возникающие заносы. Тормозные свойства на этом покрытии также самые худшие.

На сухом асфальте с поведением машины на этих шинах также есть проблемы. Она довольно нестабильна и при резких маневрах нужно быть готовым активно "работать" рулем, чтобы стабилизировать управление.

[ + – ] Характеристики и цена Toyo Observe Garit GSi5 Фото: Testing Tyres Group

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