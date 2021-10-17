Порівняльний тест зимових шин для SUV: що краще купити в Україні в 2021 році

У рейтинг зимових шин 2021 потрапили 6 нешипованних моделей розмірності 215/65 R17, доступних на українському ринку, які належать до преміум- і медіум-класів.

Незважаючи на карантин через Covid-19, українській групі Testing Tyres Group все ж вдалося провести невеликий тест і скласти рейтинг нешипованних зимових шин для кросоверів.

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Усі моделі належать до скандинавського типу, який орієнтований на найсуворіші зимові умови. Такі зимові шини мають протектори з дуже м'якої гумової суміші, а їхній малюнок передбачає дуже щільну нарізку ламелей, які насамперед відповідають за зчіпні властивості на льоду.

[ + – ] Усі шини, які потрапили в рейтинг зимових шин для кросоверів, пройшли тести в однакових умовах Фото: Testing Tyres Group

Головна перевага зимових шин скандинавського типу

Експерти Testing Tyres Group рекомендують саме цей тип зимових шин, оскільки вони є найоптимальнішим варіантом як у разі, якщо зима в Україні буде справжньою, з великою кількістю снігу і льоду, так і в разі, якщо снігу випаде мало.

Головна перевага цього класу шин — кращі зчіпні властивості на вкритій льодом дорозі. Цей тип покриття найнебезпечніший, тому й акцент зроблений на ньому. Дешевші зимові шини для м'яких зим центральної Європи значно поступаються в поведінці на льоду (під час гальмування, розгону, маневрах тощо), а значить, вони більш небезпечні.

[ + – ] Тест на кращі та гірші зимові шини під час керованості на снігу Фото: Testing Tyres Group

Типорозмір 215/65 R17 широко поширений на численних кроссоверах і SUV. Цього разу на тест потрапили такі зимові шини сезону 2021/2022:

Continental VikingContact 7;

Hankook Winter I*Cept IZ2 W616;

Michelin X-Ice XI3;

Nokian Hakkapeliitta R3 SUV;

Pirelli Winter Ice Zero Friction;

Toyo Observe Garit GSi5.

Рейтинг зимових шин 2021/2022 для кросоверів за результатами тесту

Перше місце в тесті шин посіла модель Continental VikingContact 7. Набравши сумарно 9 балів, ця модель отримала в рейтингу "безпека" п'ять зірок і рекомендацію експертів "дуже рекомендована".

Шина показала дуже хороші збалансовані характеристики на всіх зимових типах дорожніх покриттів — сніг, лід, мокрий і сухий асфальт. Безумовно, це недешеве задоволення, тому ця преміальна шина має більш високу ціну, ніж інші учасники тесту.

[ + – ] На те, які зимові шини вибрати для авто, впливають умови і регіон експлуатації Фото: Testing Tyres Group

За своїми властивостями дуже близько до німецької шини опинилася фінська шина Nokian Hakkapeliitta R3 SUV. Вона лише в декількох тестах трохи поступилася моделі від Continental, але цього було достатньо, щоб опинитися на другій позиції з мінімальною різницею в оцінці — 0,3 бали.

Проте, в рейтингу "безпека" фінський "лицар" також отримав п'ять зірок. До речі, в більш ранніх тестах зимових шин Tires Testing Group ці дві шини ділили між собою призове перше місце, але це були інші типорозміри. Hakkapeliitta R3 SUV у розмірі 215/65 R17 також є володарем дуже хороших і збалансованих показників. Крім того, ця модель Nokian має набагато привабливішу ціну, за що й отримала п'ять зірок у рейтингу "ціна-якість".

[ + – ] Тест на аквапланування: важливий фактор для зимових шин в Україні Фото: Testing Tyres Group

На третьому місці з чотирма зірками безпеки шина Michelin X-Ice XI3. Це вже застаріла шина від французького виробника, але, незважаючи на свій вік, вона гідно захищала ім'я преміум-бренду.

Ця шина була кращою в усіх тестах на льоду і хороша на інших позиціях, тому також отримала високу оцінку та чотири зірки в рейтингу "безпеку". До речі, на зміну X-Ice XI3 прийшла шина Michelin X-Ice Snow, теоретично, вона не повинна бути гірше попередниці, а придбати її в Україні має бути простіше.

[ + – ] Якою буде зима в Україні? Якщо малосніжною, то показник керованості на мокрому асфальті може стати більш важливим Фото: Testing Tyres Group

На четверте місце вийшла шина Pirelli Winter Ice Zero Friction. Ця модель показала чудові властивості на асфальті, а ось в низці тестів на льоду і снігу вона продемонструвала середні характеристики.

За керованістю на сухому асфальті цій шині немає рівних. А крім цього, Winter Ice Zero Friction пропонує ще й найпривабливішу ціну серед шин преміум-сегменту, тому отримала п'ять зірок.

[ + – ] Точний прилад допомагає визначити, у яких зимових шин найкоротший гальмівний шлях на льоду Фото: Testing Tyres Group

Шина Hankook Winter I*Cept IZ2 W616 не змогла нарівні конкурувати з лідерами цього тесту. Вона на п'ятому місці, оскільки має не зовсім збалансовані характеристики й опинилася слабкішою в деяких дисциплінах, наприклад, у керованості на льоду та снігу.

У сумі оцінка вийшла не надто висока і, відповідно, рейтинг "безпека". Ця шина має хорошу ціну, але з урахуванням її властивостей в рейтингу "ціна-якість" їй присвоїли всього три зірки.

[ + – ] Керованість на сухому асфальті важлива для безпечної їзди при відсутності снігу на асфальті Фото: Testing Tyres Group

Аутсайдером нинішньої групи шин, де немає бюджетних моделей, опинилася японська модель Toyo Observe Garit GSi5. У неї дуже незбалансовані характеристики. Особливо слабкою ця шина виявилася на мокрому і сухому асфальті, так і на снігу керувати машиною в цих шинах — складно.

Творці цієї моделі очевидно захопилися властивостями шини на льоду і снігу, забувши приділити увагу асфальту. Ця модель також є найважчою шиною в цьому тесті, а це в життєвих реаліях буде знижувати ресурс підвіски і збільшувати витрату палива.

[ + – ] Результати тестів допоможуть правильно вибрати зимові шини для кросоверів в Україні [ + – ] Результати тестів допоможуть правильно вибрати зимові шини для кросоверів в Україні [ + – ] Результати тестів допоможуть правильно вибрати зимові шини для кросоверів в Україні [ + – ] Результати тестів допоможуть правильно вибрати зимові шини для кросоверів в Україні [ + – ] Результати тестів допоможуть правильно вибрати зимові шини для кросоверів в Україні [ + – ] Результати тестів допоможуть правильно вибрати зимові шини для кросоверів в Україні [ + – ] Результати тестів допоможуть правильно вибрати зимові шини для кросоверів в Україні [ + – ] Результати тестів допоможуть правильно вибрати зимові шини для кросоверів в Україні [ + – ] Результати тестів допоможуть правильно вибрати зимові шини для кросоверів в Україні [ + – ] Результати тестів допоможуть правильно вибрати зимові шини для кросоверів в Україні [ + – ] Результати тестів допоможуть правильно вибрати зимові шини для кросоверів в Україні [ + – ] Результати тестів допоможуть правильно вибрати зимові шини для кросоверів в Україні

Результати тестів зимових шин для кросоверів:

[ + – ] Результати тестів зимових шин для кросоверів Фото: Testing Tyres Group

Кращі і гірші зимові шини 215/65 R17 для SUV за результатами тестів:

Continental VikingContact 7 — "Дуже рекомендована". Nokian Hakkapeliitta R3 SUV — "Дуже рекомендована". Michelin X-Ice XI3 — "Рекомендована". Pirelli Winter Ice Zero Friction — "Рекомендована". Hankook Winter I*Cept IZ2 W616 — "На розсуд". Toyo Observe Garit GSi5 — "Варто задуматися".

Зимові шини Continental VikingContact 7: характеристики, ціни, відгуки

[ + – ] Зимова шина для SUV Continental VikingContact 7 Фото: Testing Tyres Group

У цій групі шин модель Continental VikingContact 7 на льоду має найкращі гальмівні властивості, чіпко тримається за дорогу в поворотах і забезпечує прогнозовану поведінку на льоду, даючи можливість виправляти помилки при перевищенні розумної швидкості.

Ця шина показує високу швидкість проходження льодових трас, що підтверджує хороші зчіпні властивості на льоду.

"Дуже рекомендована"

На снігу маневри на шині VikingContact 7 можуть супроводжуватися зносом коліс передньої осі (недостатня обертальність), але в цілому вона дозволяє їхати швидко і забезпечує точні реакції при маневрах і прогнозовану поведінку автомобіля.

На мокрому асфальті на зимових шинах Continental VikingContact 7 водій почувається дуже впевнено. Шина демонструє відмінні гальмівні властивості. У поворотах машина на цих шинах поводиться нейтрально і тільки при різких маневрах можлива поява невеликого замету, який повністю контролюється.

На сухому асфальті ці зимові шини Континенталь також володіють хорошими гальмівними властивостями і демонструють хорошу стійкість на дорозі та прогнозовану керованість.

[ + – ] Характеристики та ціна Continental VikingContact 7 Фото: Testing Tyres Group

Зимові шини Nokian Hakkapeliitta R3 SUV: характеристики, ціни, відгуки

[ + – ] Зимова шина для SUV Nokian Hakkapeliitta R3 SUV Фото: Testing Tyres Group

Фінська шина Nokian Hakkapeliitta R3 SUV на льодовій звивистій трасі найшвидша, але в поворотах не найстабільніша, оскільки виникають невеликі зноси і замети, що змушує коригувати автомобіль кермом або газом.

"Дуже рекомендована"

На затяжній льодовій дузі можливі зноси, тому для плавної стабілізації потрібно скидати газ. На снігу Hakkapeliitta R3 SUV у цьому розмірі демонструє впевнену поведінку. Машина легко прискорюється і добре контролюється в поворотах, які може проходити з легким занесенням.

На мокрому асфальті зимові шини Нокіан дозволяють добре входити в повороти, а якщо поворот різкий, то виникає невелике занесення, яке додає "поворотності". Якщо навіть задні колеса пішли в ковзання, машина залишається під контролем і керувати нею можна без особливого зусилля.

На сухому асфальті при різких маневрах на зимових шинах Nokian Hakkapeliitta R3 SUV виникають помітно великі крени через сильну деформацію боковин шин. Це, власне, і погіршило поведінку машини порівняно із шиною Continental.

[ + – ] Характеристики та ціна Nokian Hakkapeliitta R3 SUV Фото: Testing Tyres Group

Зимові шини Michelin X-Ice XI3: характеристики, ціни, відгуки

[ + – ] Зимова шина для SUV Michelin X-Ice XI3 Фото: Testing Tyres Group

Французька модель Michelin X-Ice XI3 на льоду має хороші гальмівні властивості, забезпечує хорошу керованість і на затяжний дузі чіпко тримається за дорогу. При маневрах можлива поява невеликих заметів, які легко нейтралізуються зниженням швидкості. Стабільна і прогнозована шина на зледенілих дорогах.

На снігу ці зимові шини Michelin X-Ice також забезпечують відмінну керованість і прогнозованість, і тільки гальмівні властивості на укатаному насту могли б бути кращими.

"Рекомендована"

На мокрому асфальті на Michelin X-Ice XI3 можлива поява знесення коліс передньої осі (недостатня обертальність), на що потрібно реагувати спокійно, знижуючи швидкість і не роблячи різких рухів.

На сухому асфальті зимові шини Мішлен цієї моделі непогано гальмують і забезпечують хорошу керованість. Необхідність коригувати рух кермом може знадобитися лише при агресивній їзді на високих швидкостях — 110 км/год і вище.

[ + – ] Характеристики та ціна Michelin X-Ice XI3 Фото: Testing Tyres Group

Зимові шини Pirelli Winter Ice Zero Friction: характеристики, ціни, відгуки

[ + – ] Зимова шина для SUV Pirelli Winter Ice Zero Friction Фото: Testing Tyres Group

Італійська шина Pirelli Winter Ice Zero Friction на льоду поступається лідерам тесту як за гальмівними властивостями, так і за керованвстю і стійкістю. Початок зносів і заметів при маневрах складніше спрогнозувати, вони досить несподівані та складно коректовувані. Але якщо до ковзання не доводити, машина в цих шинах добре слухається керма. У зледенілому затяжному повороті за дорогу тримається досить добре.

"Рекомендована"

На снігу зимові шини Піреллі цієї моделі за розгоном і гальмуванням помітно відстають від лідерів, але за забезпечуваністю керованості показали себе цілком гідно. Дозволяють їхати швидко, хоча можливі невеликі контрольовані зноси.

На мокрому асфальті Winter Ice Zero Friction у цілому отримала гідні оцінки, але все ж вимагає обережності й контролю швидкості, оскільки при різких маневрах можлива поява як знесення автомобіля, так і його заносу. За гальмівними властивостями тут вона в трійці кращих.

На сухому асфальті ці зимові шини Pirelli найкращі в цьому тесті за рівнем забезпечуваності керованості, прогнозованості та стабільності поведінки. Хоча за гальмівними властивостями поступаються декільком моделям.

[ + – ] Характеристики та ціна Pirelli Winter Ice Zero Friction Фото: Testing Tyres Group

Зимові шини Hankook Winter I*Cept IZ2 W616: характеристики, ціни, відгуки

[ + – ] Зимова шина для SUV Hankook Winter ICept IZ2 W616 Фото: Testing Tyres Group

Корейська модель Hankook Winter I*Cept IZ2 W616 на льоду не демонструє високих результатів. При маневрах легко йде в знос у разі додавання газу і в занос — після скидання газу, та й у цілому на льоду помітна більш слизька шина, ніж лідери тесту.

На снігу такі зимові шини Hankook добре гальмують, але за керованістю також програють багатьом учасникам тесту. Бувають великі зноси і замети — залежно від ситуації, та й розганяти машину в таких умовах складніше.

"На розсуд"

На мокрому асфальті Winter I*Cept IZ2 W616 також не демонструє відмінної поведінки, наділяючи автомобіль надлишковою обертовістю (схильність до заметів). Машина на цих шинах не любить активного драйву, а вимагає спокійної, не швидкої їзди.

На сухому асфальті ці зимові шини Ханкук показали себе набагато краще. Керувати машиною досить легко, немає схильності до появи небезпечних зносів і заметів.

[ + – ] Характеристики та ціна Hankook Winter ICept IZ2 W616 Фото: Testing Tyres Group

Зимові шини Toyo Observe Garit GSi5: характеристики, ціни, відгуки

[ + – ] Зимова шина для SUV Toyo Observe Garit GSi5 Фото: Testing Tyres Group

Шина Toyo Observe Garit GSi5 на льоду забезпечує відмінну керованість і добре утримує машину від бічних ковзань у затяжних поворотах. В обмерзлі повороти на цій шині можна входити на вищих швидкостях, ніж на інших шинах. Можливі зноси і замети виникають на великих швидкостях, але при цьому вони не завжди прогнозовані та слабо відчутні в початковій фазі.

"Варто задуматися"

На снігу зимові шини Toyo Observe непогано гальмують, але з керованістю є проблеми, оскільки велика схильність до зносу і заметів. Крім того, контролювати зноси і замети набагато складніше, ніж на інших шинах.

На мокрому асфальті швидко їхати на шинах Toyo Observe Garit GSi5 дуже складно, оскільки можливі як сильні зноси, так і раптово виникають замети. Гальмівні властивості на цьому покритті також найгірші.

На сухому асфальті з поведінкою машини на цих шинах також є проблеми. Вона досить нестабільна і при різких маневрах потрібно бути готовим активно "працювати" кермом, щоб стабілізувати управління.

[ + – ] Характеристики та ціна Toyo Observe Garit GSi5 Фото: Testing Tyres Group

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