Сезонна заміна шин: коли міняти шини і скільки коштує безпека

Восени всіх автомобілістів турбує питання заміни літніх шин на зимові. Фокус розібрався, коли ставити зимові шини, скільки коштує поміняти шини у 2021 році та як правильно зберігати шини взимку.

"Днем бляхаря" у народі називають день, коли випадає перший сніг або на дорозі з'являється перший лід. Тоді міста паралізують масові аварії, винуватцями яких практично завжди є водії, які до останнього тягли термін заміни шин та залишали сезонну заміну шин "на завтра" або "коли похолоднішає".

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[ + – ] Простіше, дешевше та швидше поміняти колеса у зборі. Але для цього треба мати два комплекти — один із літніми, інший із зимовими шинами Фото: kolesa.guru

І щоб такий день не настав для вас "раптово", давайте розберемося, коли треба міняти шини на зиму.

Сезонна заміна шин: коли одягати зимові шини

То все ж, коли треба міняти шини на зиму? Існує інформація, що заміну літніх шин на зимові варто робити, коли середньодобова температура опускається нижче +7° за Цельсієм.

Справді, гумова суміш, з якої виготовлені літні шини, при таких температурах "дубіє" і втрачає свою еластичність. Відповідно, помітно знижуються характеристики шини: машина починає гірше "тримати" дорогу та гальмувати.

Але беззастережно дотримуватися цього правила не зовсім правильно. Останніми роками в Україні спостерігаються різкі добові коливання температури. І навіть якщо вдень може бути вище +10° за Цельсієм і світити сонце, то рано-вранці цілком реальне зниження температури помітно нижче тих самих граничних "плюс семи".

Це особливо варто враховувати тим водіям, які виїжджають на роботу або вирушають у поїздку вночі чи вдосвіта. Нічний туман, що осів на дорогу, і ранкова роса цілком може підмерзнути, зробивши знайому дорогу слизькою.

[ + – ] Зіткнутися з несподіваним зледенінням дороги в нічний час або рано вранці можна задовго до того, як середньодобова температура опуститься нижче +7° за Цельсієм. І краще поміняти шини на зимові трохи раніше, не чекаючи цього неприємного моменту Фото: glavnoe.ua

Ризик такого зледеніння є в низинах, поблизу водойм та на мостах через них – у місцях підвищеної вологості. Та й калюжі після осіннього дощу і просто сирі ділянки асфальту на ніч може прихопити льодком.

Важливо

Порівняльний тест зимових шин для SUV: що краще купити в Україні в 2021 році

Тому, щоб не потрапити на такі ділянки на "пластмасових" літніх шинах, краще заздалегідь поміняти шини на зимові. Тим паче, що особливо високих температур у жовтні-листопаді вже не буде або вони будуть короткочасні, а тому шкоди зимовим шинам від такої експлуатації не буде.

Тим паче, що виробники враховують подібні моменти та приділяють окрему увагу зносостійкості шин та їх поведінці на сухому та мокрому асфальті. Головне — розуміти, що автомобілем на зимових шинах за таких умов керувати і гальмувати гірше, тому варто їздити акуратніше.

Не випадково навіть поріг максимально допустимої швидкості на деяких ділянках доріг у Києві знижується на зимовий час.

Коли треба міняти шини згідно із законом?

А ось на це питання шукати відповіді у законодавчих актах не варто. Чіткої дати, коли міняти шини на зимові немає. Хіба що у підпункті 31.4.5 ПДР України зазначені вимоги до стандартів, яким має відповідати технічний стан транспортних засобів (ТЗ) та їх оснащення та є одна примітка:

У разі постійної експлуатації транспортного засобу на дорогах, на яких слизька проїжджа частина, рекомендується використовувати шини, що відповідають стану проїзної частини.

Технічний стан транспортних засобів та їх оснащення: колеса та шини

шини легкових автомобілів та вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою до 3,5 т мають залишкову висоту малюнка протектора менше 1,6 мм, вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т — 1,0 мм, автобусів — 2,0 мм, мотоциклів та мопедів — 0,8 мм. Для причепів встановлюються норми залишкової висоти малюнка протектора шин, аналогічні нормам шин автомобілів-тягачів; шини мають місцеві ушкодження (порізи, розриви тощо), які оголюють корд, а також розшарування каркасу, відшарування протектора та боковини; шини за розміром або допустимим навантаженням не відповідають моделі транспортного засобу; на одну вісь транспортного засобу встановлено діагональні шини разом з радіальними, ошиповані та неошиповані, морозостійкі та неморозостійкі, шини різних розмірів або конструкцій, а також шини різних моделей з різними малюнками протектора для легкових автомобілів, різними типами малюнків протектора – для вантажних автомобілів; на передню вісь транспортного засобу встановлено радіальні шини, а на іншу (інші) діагональні; на передній осі автобуса, що виконує міжміські перевезення, встановлені шини з відновленим протектором, а на інших осях — шини, що відновлені за другим класом ремонту; на передній осі легкових автомобілів та автобусів (крім автобусів, що виконують міжміські перевезення) встановлено шини, відновлені за другим класом ремонту; відсутня болт (гайка) кріплення або є тріщини диска та обід коліс.

І ось за невідповідність цим вимогам в Україні можна отримати штраф згідно зі ст. 121 КУпАП та ПДР (п. 31.4.5) у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів. Якщо порушення повториться, водій може втратити права на 3-6 місяців або отримати до 10 діб адміністративного арешту.

Але набагато дорожче з погляду фінансів і неможливості керувати ТЗ через його аварійний стан може бути усунення наслідків ситуації, що виникла через водіння на шинах, що не відповідають сезону. Не кажучи вже про життя та здоров'я людей.

Та й страхові компанії можуть відмовити у виплаті грошової компенсації за договором добровільного страхування КАСКО, якщо в ньому прописані дати, в які автомобіль повинен експлуатуватися на відповідних сезонах шинах, але цього не сталося.

Сезон 2021: скільки коштує поміняти шини?

Отже, ми розібралися, що заміна літніх шин на зимові – правильне рішення! З тим, коли потрібно ставити зимові шини – також визначилися. І тепер головне питання – а скільки коштує поміняти шини на зимові 2021 року?

[ + – ] Замовляючи мобільний шиномонтаж слід пам'ятати, що у вартість робіт буде включено і послугу подачі машини, а за містом ще й враховуватиметься кілометраж Фото: pro-men.ru

Щоб відповісти на це питання, Фокус вивчив вартість сезонної заміни шин у Києві та прилеглих містах. У розрахунок приймалася заміна комплекту шин (4 шт.), встановлених на литі диски (для штампованих металевих ціна нижче) радіусом від 15 до 20 дюймів.

Окрім стаціонарних шиномонтажів можна скористатися послугами мобільних. Їхні переваги в тому, що вони працюють цілодобово і самі приїжджають до вас як для заміни готового комплекту шин з диском (це дешевше), так і для повноцінної сезонної заміни шин (з бортуванням).

Середня ціна заміни літніх шин на зимові у сезоні 2021 у Києві*:

Тип транспортного средства Легковой автомобиль Кроссовер/SUV/ Внедорожник Стационарный шиномонтаж 600 – 900 грн. 800 – 1000 грн. Мобильный шиномонтаж** 400 – 700 грн. 600 – 900 грн.

* для литих колісних дисків діаметром від 15 до 20 дюймів

** додається вартість подачі машини – 200 грн. вдень та 300 грн. вночі, виїзд за КП – від 12 до 20 грн./ км, а мінімальна сума замовлення має бути 450-600 грн. вдень та 600-700 грн. вночі.

На периферії в містах-сателітах Києва поміняти шини на зимові коштуватиме дешевше на 15-20%. Але в будь-якому випадку додаткові витрати призведе до сезонної заміни шин з низьким профілем (зазвичай – нижче 45-го), шин з технологією Run Flat (з жорсткими вставками в боковинах) та спеціальних позашляхових шин.

Деякі шиномонтаж піднімають ціну своїх послуг із заміни шин перерахованих типів на 15% — 25%, а то й на 50%. Або на фіксовану суму від 100 до 200 грн. за комплект, що відповідає зазначеним відсоткам.

[ + – ] Заміна позашляхових шин на зимові коштуватиме дорожче в середньому на 15% — 25% Фото: vianor-tyres.ru

Також слід зважати на те, що додаткові роботи оплачуються окремо. Це може бути заміна вентиля, чищення посадкового місця диска, ремонт шини або диска та ін.

Де і як правильно зберігати шини взимку

І ось коли, здавалося б, усі питання щодо сезонної заміни шин закриті, виникає ще одне: а де і як правильно зберігати шини взимку? Багато шиномонтажів, включаючи мобільні, а також дилерські центри пропонують послугу сезонного зберігання шин.

Ціни на такий сервіс коливаються від 100/120 грн. до 200/280 грн. (без диска/з диском) на місяць. Або від 400/500 грн. до 700/800 грн. за сезон (зазвичай 6 місяців). Щоправда, деякі компанії тут враховують розмір коліс.

Втім, ви можете самостійно зберігати шини. І це не обов'язково робити на балконі чи в коморах. Можна орендувати з цією метою бокс. Залежно від його розмірів та строку оренди, ціна може становити від 600 грн. до 1500 грн. у місяць. Втім, такі приміщення можна використовувати і для зберігання інших речей.

В якому положенні зберігати шини правильно:

Колеса в зборі з дисками зберігаються горизонтально (у стосі)

Щоб уникнути деформації окремо від дисків, шини стоять строго вертикально.

[ + – ] Як правильно зберігати шини взимку без дисків Фото: autowise.com [ + – ] Як правильно зберігати шини взимку на дисках Фото: autoshini.com

При цьому в місці зберігання повинно бути сонячне світло і шини без дисків слід періодично перевертати навколо своєї осі.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні суттєво оновили Правила дорожнього руху та що у них змінилося. А також публікував порівняльний тест зимових шин для SUV, які можна купити в Україні у 2021 році.