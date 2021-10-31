На дорогах Києва з 1 листопада зменшать дозволену швидкість руху (список вулиць)

Нові обмеження швидкості набудуть чинності восьми столичних дорогах. Діятимуть вони в осінньо-зимовий період.

Вже завтра, 1 листопада, у Києві запроваджують єдиний швидкісний режим. Дозволена швидкість на всіх столичних дорогах не може перевищувати 50 км/год. Про це розповів заступник голови КМДА Костянтин Усов, повідомляє офіційний портал Києва.

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Як відомо, на низці столичних доріг встановлено обмеження швидкості 80 км/год. Проте діє воно лише у літній період – з 1 квітня до 1 листопада.

Перелік вулиць, де можна легально розвинути 80 км/год, щороку конкретизується актом комісійного обстеження. В осінньо-зимовий період цей ліміт скасовується, і дозволена швидкість становить 50 км/год.

[ + – ] Обмеження 80 км/год діє у літній період Фото: autoua.net

З 1 листопада 2021 року зменшать швидкість на таких дорогах Києва:

Набережне шосе

Наддніпрянське шосе

Столичне шосе

пр. Бажанна

вул. Саперно-Слобідська

вул.Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул.Електриків)

пр. Шухевича (від Північного мосту до вул. Бальзака)

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За словами Костянтина Усова, у ніч із 31 жовтня на 1 листопада Центр організації дорожнього руху демонтує у столиці 90 дорожніх знаків 3.29 ("Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км/год").

Також Фокус повідомляв, що з 1 листопада набувають чинності зміни до ПДР України. На дорогах з'являться нові знаки та розмітка.