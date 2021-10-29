Новий Ford Mondeo 2023 уперше помітили на дорогах (фото)
Ford все ж таки вирішив випустити Mondeo нового покоління. Прототипи седана проходять випробування.
У США помітили прототип нового Ford Mondeo/Fusion. Седан проходить тести й, очевидно, буде представлений у другій половині 2022 року. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Шпигунські фото викликали низку питань. Справа в тому, що представники Ford раніше заявили про відмову від подальшого розвитку моделі. Американський Ford Fusion зняли з виробництва у 2020 році, а його європейського побратима Mondeo перестануть випускати наступної весни.
Наступником Mondeo і Fusion називали кросовер Ford Evos, який нещодавно надійшов у продаж. Однак, мабуть, керівництво Ford вирішило змінити своє рішення.Важливо
Незважаючи на те, що новий Ford Mondeo 2023 у камуфляжі, можна розглянути риси дизайну седана. Широка решітка радіатора та тоненькі діодні фари виконані в дусі того ж Evos, а ось ліхтарі витримані в стилі електрокросовера Ford Mustang Mach-E.
Швидше за все, в Evos для Mondeo запозичать 2,0-літровий 238-сильний турбомотор. Також у лінійці залишаться гібридні модифікації.
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