Новий Ford Mondeo 2023 уперше помітили на дорогах (фото)

Ford все ж таки вирішив випустити Mondeo нового покоління. Прототипи седана проходять випробування.

У США помітили прототип нового Ford Mondeo/Fusion. Седан проходить тести й, очевидно, буде представлений у другій половині 2022 року. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Шпигунські фото викликали низку питань. Справа в тому, що представники Ford раніше заявили про відмову від подальшого розвитку моделі. Американський Ford Fusion зняли з виробництва у 2020 році, а його європейського побратима Mondeo перестануть випускати наступної весни.

[ + – ] Прототипи седана проходять випробування Фото: carscoops.com

Наступником Mondeo і Fusion називали кросовер Ford Evos, який нещодавно надійшов у продаж. Однак, мабуть, керівництво Ford вирішило змінити своє рішення.

Важливо

Нові кросовери 2021 року пройшли перевірку безпеки (відео)

Незважаючи на те, що новий Ford Mondeo 2023 у камуфляжі, можна розглянути риси дизайну седана. Широка решітка радіатора та тоненькі діодні фари виконані в дусі того ж Evos, а ось ліхтарі витримані в стилі електрокросовера Ford Mustang Mach-E.

[ + – ] Ліхтарі витримані у стилі Ford Mustang Mach-E Фото: carscoops.com

Швидше за все, в Evos для Mondeo запозичать 2,0-літровий 238-сильний турбомотор. Також у лінійці залишаться гібридні модифікації.

Раніше Фокус розповідав про новий Ford Ranger. Пікап порідниться з Volkswagen Amarok.