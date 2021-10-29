Новый Ford Mondeo 2023 впервые заметили на дорогах (фото)
Ford все же решил выпустить Mondeo нового поколения. Прототипы седана проходят испытания.
В США заметили прототип нового Ford Mondeo/Fusion. Седан проходит тесты и очевидно будет представлен во второй половине 2022 года. Об этом сообщает сайт Carscoops.седан
Шпионские фото вызвали ряд вопросов. Дело в том, что представители Ford ранее заявили об отказе от дальнейшего развития модели. Американский Ford Fusion сняли с производства в 2020 году, а его европейского собрата Mondeo перестанут выпускать следующей весной.
Преемником Mondeo и Fusion называли кроссовер Ford Evos, недавно поступивший в продажу. Однако по-видимому, руководство Ford решило изменить свое решение.Важно
Несмотря на то, что новый Ford Mondeo 2023 в камуфляже, можно разглядеть черты дизайна седана. Широкая решетка радиатора и тоненькие диодные фары выполнены в духе того же Evos, а вот фонари выдержаны в стиле электрокроссовера Ford Mustang Mach-E.
Скорее всего, у Evos для Mondeo позаимствуют 2,0-литровый 238-сильный турбомотор. Также в линейке останутся гибридные модификации.
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