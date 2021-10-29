Новейшие кроссоверы 2021 года прошли проверку безопасности (видео)

Пять современных кроссоверов прошли краш-тесты EuroNCAP. Четыре из них удостоились наивысшей оценки.

Организация EuroNCAP опубликовала результаты новой порции краш-тестов. На этот раз испытания безопасности прошли пять кроссоверов 2021 года выпуска. Об этом сообщает официальный сайт EuroNCAP.

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[ + – ] Краш-тест Ford Mustang Mach-E [ + – ] Краш-тест Hyundai Ioniq 5 [ + – ] Краш-тест Hyundai Tucson [ + – ] Краш-тест Hyundai Bayon [ + – ] Краш-тест Toyota Yaris Cross

Краш-тесты прошли компактные кроссоверы Hyundai Bayon и Toyota Yaris Cross, новый Hyundai Tucson, а также электрические Ford Mustang Mach-E и Hyundai Ioniq 5. Практически все они отлично проявили себя на краш-тесте: четыре авто из пяти получили максимальную оценку в 5 звезд EuroNCAP.

[ + – ] Краш-тест Ford Mustang Mach-E

Результаты краш-тестов по методике EuroNCAP:

Ford Mustang Mach-E – 5 звезд: 92% за защиту взрослых пассажиров, 86% за защиту детей, 69% за защиту пешеходов и 82% за устройства обеспечения безопасности.

– 5 звезд: 92% за защиту взрослых пассажиров, 86% за защиту детей, 69% за защиту пешеходов и 82% за устройства обеспечения безопасности. Hyundai Ioniq 5 – 5 звезд: 88% за защиту взрослых пассажиров, 86% за защиту детей, 63% за защиту пешеходов и 88% за устройства обеспечения безопасности.

– 5 звезд: 88% за защиту взрослых пассажиров, 86% за защиту детей, 63% за защиту пешеходов и 88% за устройства обеспечения безопасности. Hyundai Tucson – 5 звезд: 86% за защиту взрослых пассажиров, 87% за защиту детей, 66% за защиту пешеходов и 70% за устройства обеспечения безопасности.

– 5 звезд: 86% за защиту взрослых пассажиров, 87% за защиту детей, 66% за защиту пешеходов и 70% за устройства обеспечения безопасности. Hyundai Bayon – 4 звезды: 76% за защиту взрослых пассажиров, 82% за защиту детей, 76% за защиту пешеходов и 67% за устройства обеспечения безопасности.

– 4 звезды: 76% за защиту взрослых пассажиров, 82% за защиту детей, 76% за защиту пешеходов и 67% за устройства обеспечения безопасности. Toyota Yaris Cross – 5 звезд: 86% за защиту взрослых пассажиров, 84% за защиту детей, 78% за защиту пешеходов и 81% за устройства обеспечения безопасности.

[ + – ] Краш-тест Hyundai Ioniq 5

Ранее Фокус рассказывал о краш-тестах кроссоверов по новой методике. Результаты оказались не самыми лучшими.

[ + – ] Краш-тест Hyundai Tucson

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