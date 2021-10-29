Нові кросовери 2021 року пройшли перевірку безпеки (відео)
П'ять сучасних кросоверів пройшли краш-тести EuroNCAP. Чотири з них отримали найвищу оцінку.
Організація EuroNCAP опублікувала результати нової порції краш-тестів. На цей раз випробування безпеки пройшли п'ять кросоверів 2021 року випуску. Про це повідомляє офіційний сайт EuroNCAP.
Краш-тести пройшли компактні кросовери Hyundai Bayon та Toyota Yaris Cross, новий Hyundai Tucson, а також електричні Ford Mustang Mach-E та Hyundai Ioniq 5. Практично всі вони відмінно проявили себе на краш-тесті: чотири авто з п'яти отримали максимальну оцінку в 5 зірок EuroNCAP.
Результати краш-тестів за методикою EuroNCAP:
- Ford Mustang Mach-E – 5 зірок: 92% за захист дорослих пасажирів, 86% за захист дітей, 69% за захист пішоходів та 82% за захист безпеки.
- Hyundai Ioniq 5 – 5 зірок: 88% за захист дорослих пасажирів, 86% за захист дітей, 63% за захист пішоходів та 88% за захист безпеки.
- Hyundai Tucson – 5 зірок: 86% за захист дорослих пасажирів, 87% за захист дітей, 66% за захист пішоходів та 70% за захист безпеки.
- Hyundai Bayon – 4 зірки: 76% за захист дорослих пасажирів, 82% за захист дітей, 76% за захист пішоходів та 67% за захист безпеки.
- Toyota Yaris Cross – 5 зірок: 86% за захист дорослих пасажирів, 84% за захист дітей, 78% за захист пішоходів та 81% за захист безпеки.
Раніше Фокус розповідав про краш-тести кросоверів за новою методикою. Результати виявилися не найкращими.
Також ми писали про нестандартний краш-тест електричних кросоверів Tesla і Volkswagen.