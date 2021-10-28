RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Два десятки кросоверів провалили новий суворий краш-тест (відео)

806
Краш-тест Mazda CX-5, краш-тести, Mazda CX-5, краш-тести
Фото: скриншот/YouTube | Mazda CX-5 єдина отримала високу оцінку

Високий бал за бічний краш-тест за новою методикою отримала лише Mazda CX-5. Інші моделі не найкраще впоралися з випробуванням.

Американський Страховий інститут безпеки дорожнього руху IIHS опублікував результати краш-тестів 20 кросоверів. Автомобілі випробували за новою, суворішою методикою і більшість з них проявили себе не найкращим чином. Про це повідомляє сайт інституту.

У IIHS посилили умови проведення бічного краш-тесту. Масу візка, що таранить автомобіль збільшили з 1497 до 1896 кг — таким чином імітується зіткнення з кросовером або позашляховиком, який, як правило, важчий за седан або хетчбек. Крім того, швидкість візка збільшена з 50 до 60 км/год.

Краш-тест Mazda CX-5, краш-тести, Mazda CX-5, краш-тести
Бічний краш-тест IIHS тепер проводять на швидкості 60 км/год.
Фото: скриншот/YouTube

Лише один кросовер успішно впорався із випробуванням – Mazda CX-5. Дев'ять автомобілів отримали оцінку "задовільно":

  • Audi Q3
  • Buick Encore
  • Chevrolet Trax
  • Honda CR-V
  • Nissan Rogue/X-Trail
  • Subaru Forester
  • Toyota RAV4
  • Toyota Venza
  • Volvo XC40
Важливо
Визначено найбезпечніші кросовери 2021 року
Визначено найбезпечніші кросовери 2021 року

Ще у восьми кросоверів захист пасажирів при бічному краш-тесті визнали незначним:

  • Chevrolet Equinox
  • Ford Escape/Kuga
  • GMC Terrain
  • Hyundai Tucson
  • Jeep Compass
  • Jeep Renegade
  • Kia Sportage
  • Lincoln Corsair
Нова методика імітує зіткнення з важким кросовером чи позашляховиком

Два авто – Honda HR-V та Mitsubishi Eclipse Cross отримали оцінку "погано". Всі протестовані моделі були 2021 випуску, крім Mitsubishi (випробували кросовер 2020 року).

Раніше Фокус розповідав, що китайські кросовери приємно здивували у європейських краш-тестах та отримали високі оцінки.