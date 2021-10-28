Два десятки кросоверів провалили новий суворий краш-тест (відео)
Високий бал за бічний краш-тест за новою методикою отримала лише Mazda CX-5. Інші моделі не найкраще впоралися з випробуванням.
Американський Страховий інститут безпеки дорожнього руху IIHS опублікував результати краш-тестів 20 кросоверів. Автомобілі випробували за новою, суворішою методикою і більшість з них проявили себе не найкращим чином. Про це повідомляє сайт інституту.
У IIHS посилили умови проведення бічного краш-тесту. Масу візка, що таранить автомобіль збільшили з 1497 до 1896 кг — таким чином імітується зіткнення з кросовером або позашляховиком, який, як правило, важчий за седан або хетчбек. Крім того, швидкість візка збільшена з 50 до 60 км/год.
Лише один кросовер успішно впорався із випробуванням – Mazda CX-5. Дев'ять автомобілів отримали оцінку "задовільно":
- Audi Q3
- Buick Encore
- Chevrolet Trax
- Honda CR-V
- Nissan Rogue/X-Trail
- Subaru Forester
- Toyota RAV4
- Toyota Venza
- Volvo XC40
Ще у восьми кросоверів захист пасажирів при бічному краш-тесті визнали незначним:
- Chevrolet Equinox
- Ford Escape/Kuga
- GMC Terrain
- Hyundai Tucson
- Jeep Compass
- Jeep Renegade
- Kia Sportage
- Lincoln Corsair
Два авто – Honda HR-V та Mitsubishi Eclipse Cross отримали оцінку "погано". Всі протестовані моделі були 2021 випуску, крім Mitsubishi (випробували кросовер 2020 року).
Раніше Фокус розповідав, що китайські кросовери приємно здивували у європейських краш-тестах та отримали високі оцінки.