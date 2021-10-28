Два десятки кросоверів провалили новий суворий краш-тест (відео)

Високий бал за бічний краш-тест за новою методикою отримала лише Mazda CX-5. Інші моделі не найкраще впоралися з випробуванням.

Американський Страховий інститут безпеки дорожнього руху IIHS опублікував результати краш-тестів 20 кросоверів. Автомобілі випробували за новою, суворішою методикою і більшість з них проявили себе не найкращим чином. Про це повідомляє сайт інституту.

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У IIHS посилили умови проведення бічного краш-тесту. Масу візка, що таранить автомобіль збільшили з 1497 до 1896 кг — таким чином імітується зіткнення з кросовером або позашляховиком, який, як правило, важчий за седан або хетчбек. Крім того, швидкість візка збільшена з 50 до 60 км/год.

[ + – ] Бічний краш-тест IIHS тепер проводять на швидкості 60 км/год. Фото: скриншот/YouTube

Лише один кросовер успішно впорався із випробуванням – Mazda CX-5. Дев'ять автомобілів отримали оцінку "задовільно":

Audi Q3

Buick Encore

Chevrolet Trax

Honda CR-V

Nissan Rogue/X-Trail

Subaru Forester

Toyota RAV4

Toyota Venza

Volvo XC40

Важливо

Визначено найбезпечніші кросовери 2021 року

Ще у восьми кросоверів захист пасажирів при бічному краш-тесті визнали незначним:

Chevrolet Equinox

Ford Escape/Kuga

GMC Terrain

Hyundai Tucson

Jeep Compass

Jeep Renegade

Kia Sportage

Lincoln Corsair

[ + – ] Нова методика імітує зіткнення з важким кросовером чи позашляховиком

Два авто – Honda HR-V та Mitsubishi Eclipse Cross отримали оцінку "погано". Всі протестовані моделі були 2021 випуску, крім Mitsubishi (випробували кросовер 2020 року).

Раніше Фокус розповідав, що китайські кросовери приємно здивували у європейських краш-тестах та отримали високі оцінки.