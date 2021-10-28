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Два десятка кроссоверов провалили новый суровый краш-тест (видео)

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Краш-тест Mazda CX-5, краш-тесты, Mazda CX-5, краш-тесты
Фото: скриншот/YouTube | Mazda CX-5 единственная получила высокую оценку

Высокий балл за боковой краш-тест по новой методике получила только Mazda CX-5. Остальные модели не лучшим образом справились с испытанием.

Американский Страховой институт безопасности дорожного движения IIHS опубликовал результаты краш-тестов 20 кроссоверов. Автомобили испытали по новой, более суровой, методике и большинство из них проявили себя не лучшим образом. Об этом сообщает сайт института.

В IIHS ужесточили условия проведения бокового краш-теста. Массу тележки, таранящей автомобиль увеличили с 1497 до 1896 кг – таким образом имитируется столкновение с кроссовером или внедорожником, который, как правило, тяжелее седана или хэтчбека. Кроме того, скорость тележки увеличена с 50 до 60 км/ч.

Краш-тест Mazda CX-5, краш-тесты, Mazda CX-5, краш-тесты
Боковой краш-тест IIHS теперь проводят на скорости 60 км/ч
Фото: скриншот/YouTube

Лишь один кроссовер успешно справился с испытанием – Mazda CX-5. Девять автомобилей удостоились оценки "удовлетворительно":

  • Audi Q3
  • Buick Encore
  • Chevrolet Trax
  • Honda CR-V
  • Nissan Rogue/X-Trail
  • Subaru Forester
  • Toyota RAV4
  • Toyota Venza
  • Volvo XC40
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Еще у восьми кроссоверов защиту пассажиров при боковом краш-тесте признали незначительной:

  • Chevrolet Equinox
  • Ford Escape/Kuga
  • GMC Terrain
  • Hyundai Tucson
  • Jeep Compass
  • Jeep Renegade
  • Kia Sportage
  • Lincoln Corsair
Новая методика имтирует столкновение с тяжелым кроссовером или внедорожником

Два авто – Honda HR-V и Mitsubishi Eclipse Cross получили оценку "плохо". Все протестированные модели были 2021 года выпуска, кроме Mitsubishi (испытали кроссовер 2020 года).

Ранее Фокус рассказывал, что китайские кроссоверы приятно удивили в европейских краш-тестах и получили высокие оценки.