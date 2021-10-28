Два десятка кроссоверов провалили новый суровый краш-тест (видео)

Высокий балл за боковой краш-тест по новой методике получила только Mazda CX-5. Остальные модели не лучшим образом справились с испытанием.

Американский Страховой институт безопасности дорожного движения IIHS опубликовал результаты краш-тестов 20 кроссоверов. Автомобили испытали по новой, более суровой, методике и большинство из них проявили себя не лучшим образом. Об этом сообщает сайт института.

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В IIHS ужесточили условия проведения бокового краш-теста. Массу тележки, таранящей автомобиль увеличили с 1497 до 1896 кг – таким образом имитируется столкновение с кроссовером или внедорожником, который, как правило, тяжелее седана или хэтчбека. Кроме того, скорость тележки увеличена с 50 до 60 км/ч.

[ + – ] Боковой краш-тест IIHS теперь проводят на скорости 60 км/ч Фото: скриншот/YouTube

Лишь один кроссовер успешно справился с испытанием – Mazda CX-5. Девять автомобилей удостоились оценки "удовлетворительно":

Audi Q3

Buick Encore

Chevrolet Trax

Honda CR-V

Nissan Rogue/X-Trail

Subaru Forester

Toyota RAV4

Toyota Venza

Volvo XC40

Важно

Определены самые безопасные кроссоверы 2021 года

Еще у восьми кроссоверов защиту пассажиров при боковом краш-тесте признали незначительной:

Chevrolet Equinox

Ford Escape/Kuga

GMC Terrain

Hyundai Tucson

Jeep Compass

Jeep Renegade

Kia Sportage

Lincoln Corsair

[ + – ] Новая методика имтирует столкновение с тяжелым кроссовером или внедорожником

Два авто – Honda HR-V и Mitsubishi Eclipse Cross получили оценку "плохо". Все протестированные модели были 2021 года выпуска, кроме Mitsubishi (испытали кроссовер 2020 года).

Ранее Фокус рассказывал, что китайские кроссоверы приятно удивили в европейских краш-тестах и получили высокие оценки.