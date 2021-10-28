Два десятка кроссоверов провалили новый суровый краш-тест (видео)
Высокий балл за боковой краш-тест по новой методике получила только Mazda CX-5. Остальные модели не лучшим образом справились с испытанием.
Американский Страховой институт безопасности дорожного движения IIHS опубликовал результаты краш-тестов 20 кроссоверов. Автомобили испытали по новой, более суровой, методике и большинство из них проявили себя не лучшим образом. Об этом сообщает сайт института.
В IIHS ужесточили условия проведения бокового краш-теста. Массу тележки, таранящей автомобиль увеличили с 1497 до 1896 кг – таким образом имитируется столкновение с кроссовером или внедорожником, который, как правило, тяжелее седана или хэтчбека. Кроме того, скорость тележки увеличена с 50 до 60 км/ч.
Лишь один кроссовер успешно справился с испытанием – Mazda CX-5. Девять автомобилей удостоились оценки "удовлетворительно":
- Audi Q3
- Buick Encore
- Chevrolet Trax
- Honda CR-V
- Nissan Rogue/X-Trail
- Subaru Forester
- Toyota RAV4
- Toyota Venza
- Volvo XC40
Еще у восьми кроссоверов защиту пассажиров при боковом краш-тесте признали незначительной:
- Chevrolet Equinox
- Ford Escape/Kuga
- GMC Terrain
- Hyundai Tucson
- Jeep Compass
- Jeep Renegade
- Kia Sportage
- Lincoln Corsair
Два авто – Honda HR-V и Mitsubishi Eclipse Cross получили оценку "плохо". Все протестированные модели были 2021 года выпуска, кроме Mitsubishi (испытали кроссовер 2020 года).
Ранее Фокус рассказывал, что китайские кроссоверы приятно удивили в европейских краш-тестах и получили высокие оценки.