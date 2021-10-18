Определены самые безопасные кроссоверы 2021 года

В общей сложности эксперты отметили IIHS три десятка кроссоверов разных классов. Все авто получили оценку Top Safety Pick+.

Американский Страховой институт безопасности дорожного движения IIHS составил рейтинг самых безопасных кроссоверов. В него вошли модели, получившие наивысшую оценку IIHS Top Safety Pick+. Об этом сообщает сайт Autoblog.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В США IIHS регулярно проводит краш-тесты, причем их требования считаются более жесткими, чем у американского агентства NHTSA и европейского EuroNCAP. Впрочем, для получения оценки Top Safety Pick+, недостаточно отлично сдать все краш-тесты на "отлично", ведь баллы начисляются также за качество света фар и наличие различных электронных систем.

[ + – ] В общей сложности оценку Top Safety Pick+ получили три десятка кроссоверов Фото: Mazda

В общей сложности таких авто набралось три десятка. В IIHS разделили самые безопасные кроссоверы 2021 года по классам.

Самые безопасные компактные кроссоверы:

Chevrolet Trailblazer

Ford Bronco Sport

Hyundai Tucson

Mazda CX-3

Mazda CX-30

Mazda CX-5

Mitsubishi Outlander

Nissan Rogue/X-Trail

Subaru Forester

Самые безопасные компактные премиальные кроссоверы:

Acura RDX

Audi Q5/Q5 Sportback

Genesis GV70

Volvo XC40

Volvo XC60

Фото: Volvo

Самые безопасные среднеразмерные кроссоверы:

Ford Explorer

Hyundai Palisade

Hyundai Santa Fe

Mazda CX-9

Nissan Murano

Subaru Ascent

Toyota Highlander

Volkswagen ID.4

Важно

Сравнительный тест зимних шин для SUV: что лучше купить в Украине в 2021 году

Самые безопасные среднеразмерные премиальные кроссоверы:

Acura MDX

Audi e-Tron/e-Tron Sportback

Cadillac XT6

Genesis GV80

Mercedes-Benz GLE

Volvo XC90

Ранее Фокус рассказывал об электромобилях с самым большим запасом хода. Все они способны проехать свыше 500 км без подзарядки.