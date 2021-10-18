Определены самые безопасные кроссоверы 2021 года
В общей сложности эксперты отметили IIHS три десятка кроссоверов разных классов. Все авто получили оценку Top Safety Pick+.
Американский Страховой институт безопасности дорожного движения IIHS составил рейтинг самых безопасных кроссоверов. В него вошли модели, получившие наивысшую оценку IIHS Top Safety Pick+. Об этом сообщает сайт Autoblog.
В США IIHS регулярно проводит краш-тесты, причем их требования считаются более жесткими, чем у американского агентства NHTSA и европейского EuroNCAP. Впрочем, для получения оценки Top Safety Pick+, недостаточно отлично сдать все краш-тесты на "отлично", ведь баллы начисляются также за качество света фар и наличие различных электронных систем.
В общей сложности таких авто набралось три десятка. В IIHS разделили самые безопасные кроссоверы 2021 года по классам.
Самые безопасные компактные кроссоверы:
- Chevrolet Trailblazer
- Ford Bronco Sport
- Hyundai Tucson
- Mazda CX-3
- Mazda CX-30
- Mazda CX-5
- Mitsubishi Outlander
- Nissan Rogue/X-Trail
- Subaru Forester
Самые безопасные компактные премиальные кроссоверы:
- Acura RDX
- Audi Q5/Q5 Sportback
- Genesis GV70
- Volvo XC40
- Volvo XC60
Самые безопасные среднеразмерные кроссоверы:
- Ford Explorer
- Hyundai Palisade
- Hyundai Santa Fe
- Mazda CX-9
- Nissan Murano
- Subaru Ascent
- Toyota Highlander
- Volkswagen ID.4
Самые безопасные среднеразмерные премиальные кроссоверы:
- Acura MDX
- Audi e-Tron/e-Tron Sportback
- Cadillac XT6
- Genesis GV80
- Mercedes-Benz GLE
- Volvo XC90
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