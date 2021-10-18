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Определены самые безопасные кроссоверы 2021 года

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Краш-тесты IIHS, Краш-тест, самые безопасные кроссоверы
Фото: Volkswagen | Краш-тесты IIHS считаются самыми жесткими в мире

В общей сложности эксперты отметили IIHS три десятка кроссоверов разных классов. Все авто получили оценку Top Safety Pick+.

Американский Страховой институт безопасности дорожного движения IIHS составил рейтинг самых безопасных кроссоверов. В него вошли модели, получившие наивысшую оценку IIHS Top Safety Pick+. Об этом сообщает сайт Autoblog.

В США IIHS регулярно проводит краш-тесты, причем их требования считаются более жесткими, чем у американского агентства NHTSA и европейского EuroNCAP. Впрочем, для получения оценки Top Safety Pick+, недостаточно отлично сдать все краш-тесты на "отлично", ведь баллы начисляются также за качество света фар и наличие различных электронных систем.

Краш-тесты IIHS, Краш-тест, самые безопасные кроссоверы
В общей сложности оценку Top Safety Pick+ получили три десятка кроссоверов
Фото: Mazda

В общей сложности таких авто набралось три десятка. В IIHS разделили самые безопасные кроссоверы 2021 года по классам.

Самые безопасные компактные кроссоверы:

  • Chevrolet Trailblazer
  • Ford Bronco Sport
  • Hyundai Tucson
  • Mazda CX-3
  • Mazda CX-30
  • Mazda CX-5
  • Mitsubishi Outlander
  • Nissan Rogue/X-Trail
  • Subaru Forester

Самые безопасные компактные премиальные кроссоверы:

  • Acura RDX
  • Audi Q5/Q5 Sportback
  • Genesis GV70
  • Volvo XC40
  • Volvo XC60
Краш-тесты IIHS, Краш-тест, самые безопасные кроссоверы
Фото: Volvo

Самые безопасные среднеразмерные кроссоверы:

  • Ford Explorer
  • Hyundai Palisade
  • Hyundai Santa Fe
  • Mazda CX-9
  • Nissan Murano
  • Subaru Ascent
  • Toyota Highlander
  • Volkswagen ID.4
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Самые безопасные среднеразмерные премиальные кроссоверы:

  • Acura MDX
  • Audi e-Tron/e-Tron Sportback
  • Cadillac XT6
  • Genesis GV80
  • Mercedes-Benz GLE
  • Volvo XC90

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