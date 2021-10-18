Визначено найбезпечніші кросовери 2021 року
У цілому експерти відзначили IIHS три десятки кросоверів різних класів. Усі авто отримали оцінку Top Safety Pick+.
Американський Страховий інститут безпеки дорожнього руху IIHS склав рейтинг найбезпечніших кросоверів. До нього увійшли моделі, які отримали найвищу оцінку IIHS Top Safety Pick+. Про це повідомляє сайт Autoblog.
У США IIHS регулярно проводить краш-тести, причому їхні вимоги вважаються більш жорсткими, ніж в американського агентства NHTSA та європейського EuroNCAP. Утім, для отримання оцінки Top Safety Pick+, недостатньо добре скласти всі краш-тести на "відмінно", адже бали нараховуються також за якість світла фар і наявність різних електронних систем.
У цілому таких авто набралося три десятки. В IIHS розділили найбезпечніші кросовери 2021 року за класами.
Найбезпечніші компактні кросовери:
- Chevrolet Trailblazer;
- Ford Bronco Sport;
- Hyundai Tucson;
- Mazda CX-3;
- Mazda CX-30;
- Mazda CX-5;
- Mitsubishi Outlander;
- Nissan Rogue/X-Trail;
- Subaru Forester.
Найбезпечніші компактні преміальні кросовери:
- Acura RDX;
- Audi Q5/Q5 Sportback;
- Genesis GV70;
- Volvo XC40;
- Volvo XC60.
Найбезпечніші середньорозмірні кросовери:
- Ford Explorer;
- Hyundai Palisade;
- Hyundai Santa Fe;
- Mazda CX-9;
- Nissan Murano;
- Subaru Ascent;
- Toyota Highlander;
- Volkswagen ID.4.
Найбезпечніші середньорозмірні преміальні кросовери:
- Acura MDX;
- Audi e-Tron/e-Tron Sportback;
- Cadillac XT6;
- Genesis GV80;
- Mercedes-Benz GLE;
- Volvo XC90.
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