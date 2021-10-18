Визначено найбезпечніші кросовери 2021 року

У цілому експерти відзначили IIHS три десятки кросоверів різних класів. Усі авто отримали оцінку Top Safety Pick+.

Американський Страховий інститут безпеки дорожнього руху IIHS склав рейтинг найбезпечніших кросоверів. До нього увійшли моделі, які отримали найвищу оцінку IIHS Top Safety Pick+. Про це повідомляє сайт Autoblog.

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У США IIHS регулярно проводить краш-тести, причому їхні вимоги вважаються більш жорсткими, ніж в американського агентства NHTSA та європейського EuroNCAP. Утім, для отримання оцінки Top Safety Pick+, недостатньо добре скласти всі краш-тести на "відмінно", адже бали нараховуються також за якість світла фар і наявність різних електронних систем.

[ + – ] У цілому оцінку Top Safety Pick+ отримали три десятки кросоверів Фото: Mazda

У цілому таких авто набралося три десятки. В IIHS розділили найбезпечніші кросовери 2021 року за класами.

Найбезпечніші компактні кросовери:

Chevrolet Trailblazer;

Ford Bronco Sport;

Hyundai Tucson;

Mazda CX-3;

Mazda CX-30;

Mazda CX-5;

Mitsubishi Outlander;

Nissan Rogue/X-Trail;

Subaru Forester.

Найбезпечніші компактні преміальні кросовери:

Acura RDX;

Audi Q5/Q5 Sportback;

Genesis GV70;

Volvo XC40;

Volvo XC60.

Фото: Volvo

Найбезпечніші середньорозмірні кросовери:

Ford Explorer;

Hyundai Palisade;

Hyundai Santa Fe;

Mazda CX-9;

Nissan Murano;

Subaru Ascent;

Toyota Highlander;

Volkswagen ID.4.

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Найбезпечніші середньорозмірні преміальні кросовери:

Acura MDX;

Audi e-Tron/e-Tron Sportback;

Cadillac XT6;

Genesis GV80;

Mercedes-Benz GLE;

Volvo XC90.

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