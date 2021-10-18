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Визначено найбезпечніші кросовери 2021 року

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Краш-тести IIHS, Краш-тест, найбезпечніші кросовери
Фото: Volkswagen | Краш-тести IIHS вважаються найжорсткішими в світі

У цілому експерти відзначили IIHS три десятки кросоверів різних класів. Усі авто отримали оцінку Top Safety Pick+.

Американський Страховий інститут безпеки дорожнього руху IIHS склав рейтинг найбезпечніших кросоверів. До нього увійшли моделі, які отримали найвищу оцінку IIHS Top Safety Pick+. Про це повідомляє сайт Autoblog.

У США IIHS регулярно проводить краш-тести, причому їхні вимоги вважаються більш жорсткими, ніж в американського агентства NHTSA та європейського EuroNCAP. Утім, для отримання оцінки Top Safety Pick+, недостатньо добре скласти всі краш-тести на "відмінно", адже бали нараховуються також за якість світла фар і наявність різних електронних систем.

Краш-тести IIHS, Краш-тест, найбезпечніші кросовери
У цілому оцінку Top Safety Pick+ отримали три десятки кросоверів
Фото: Mazda

У цілому таких авто набралося три десятки. В IIHS розділили найбезпечніші кросовери 2021 року за класами.

Найбезпечніші компактні кросовери:

  • Chevrolet Trailblazer;
  • Ford Bronco Sport;
  • Hyundai Tucson;
  • Mazda CX-3;
  • Mazda CX-30;
  • Mazda CX-5;
  • Mitsubishi Outlander;
  • Nissan Rogue/X-Trail;
  • Subaru Forester.

Найбезпечніші компактні преміальні кросовери:

  • Acura RDX;
  • Audi Q5/Q5 Sportback;
  • Genesis GV70;
  • Volvo XC40;
  • Volvo XC60.
Краш-тести IIHS, Краш-тест, найбезпечніші кросовери
Фото: Volvo

Найбезпечніші середньорозмірні кросовери:

  • Ford Explorer;
  • Hyundai Palisade;
  • Hyundai Santa Fe;
  • Mazda CX-9;
  • Nissan Murano;
  • Subaru Ascent;
  • Toyota Highlander;
  • Volkswagen ID.4.
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Найбезпечніші середньорозмірні преміальні кросовери:

  • Acura MDX;
  • Audi e-Tron/e-Tron Sportback;
  • Cadillac XT6;
  • Genesis GV80;
  • Mercedes-Benz GLE;
  • Volvo XC90.

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