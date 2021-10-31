На дорогах Киева с 1 ноября снизят разрешенную скорость движения (список улиц)
Новые ограничения скорости вступят в силу на восьми столичных дорогах. Действовать они будут в осенне-зимний период.
Уже завтра, 1 ноября, в Киеве вводят единый скоростной режим. Разрешенная скорость на всех столичных дорогах не может превышать 50 км/ч. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов, передает официальный портал Киева.
Как известно, на ряде столичных дорог установлено ограничение скорости в 80 км/ч. Однако действует оно только в летний период – с 1 апреля по 1 ноября.
Перечень улиц, где можно легально развить 80 км/ч, каждый год конкретизуется актом комиссионного обследования. В осенне-зимний период этот лимит отменяется, и разрешенная скорость составляет 50 км/ч.
С 1 ноября 2021 года снизят скорость на таких дорогах Киева:
- Набережное шоссе
- Надднепрянское шоссе
- Столичное шоссе
- пр. Бажанна
- ул. Саперно-Слободская
- ул.Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул.Электриков)
- пр. Шухевича (от Северного моста до ул.Бальзака)
По словам Константина Усова, в ночь с 31 октября на 1 ноября Центр организации дорожного движения демонтирует в столице 90 дорожных знаков 3.29 ("Ограничение максимальной скорости движения до 80 км/ч").
Также Фокус сообщал, что с 1 ноября вступают в силу изменения в ПДД Украины. На дорогах появятся новые знаки и разметка.