UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

На дорогах Киева с 1 ноября снизят разрешенную скорость движения (список улиц)

2589
ограничение скорости, ограничение скорости в Киеве, ограничение скорости 80, лимит скорости
Фото: wikipedia.org | Скорость 80 км/ч разрешена на семи улицах Киева

Новые ограничения скорости вступят в силу на восьми столичных дорогах. Действовать они будут в осенне-зимний период.

Уже завтра, 1 ноября, в Киеве вводят единый скоростной режим. Разрешенная скорость на всех столичных дорогах не может превышать 50 км/ч. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов, передает официальный портал Киева.

Как известно, на ряде столичных дорог установлено ограничение скорости в 80 км/ч. Однако действует оно только в летний период – с 1 апреля по 1 ноября.

Перечень улиц, где можно легально развить 80 км/ч, каждый год конкретизуется актом комиссионного обследования. В осенне-зимний период этот лимит отменяется, и разрешенная скорость составляет 50 км/ч.

ограничение скорости, ограничение скорости в Киеве, ограничение скорости 80, лимит скорости
Ограничение 80 км/ч действует в летний период
Фото: autoua.net

С 1 ноября 2021 года снизят скорость на таких дорогах Киева:

  • Набережное шоссе
  • Надднепрянское шоссе
  • Столичное шоссе
  • пр. Бажанна
  • ул. Саперно-Слободская
  • ул.Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул.Электриков)
  • пр. Шухевича (от Северного моста до ул.Бальзака)
Важно
Новый Ford Mondeo 2023 впервые заметили на дорогах (фото)
Новый Ford Mondeo 2023 впервые заметили на дорогах (фото)

По словам Константина Усова, в ночь с 31 октября на 1 ноября Центр организации дорожного движения демонтирует в столице 90 дорожных знаков 3.29 ("Ограничение максимальной скорости движения до 80 км/ч").

Также Фокус сообщал, что с 1 ноября вступают в силу изменения в ПДД Украины. На дорогах появятся новые знаки и разметка.