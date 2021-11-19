Младший брат RAV4: живые фото и подробности нового кроссовера Toyota

Toyota Frontlander предложат в бензиновой и гибридной версиях. Кроссовер использует агрегаты Toyota Corolla.

На автосалоне в Гуанчжоу представили Toyota Frontlander. Кроссовер поступит в производство на китайском предприятии GAC-Toyota в начале 2022 года. Об этом сообщает сайт Autohome.

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[ + – ] Кроссовер предложат в бензиновой и гибридной модификациях Фото: autohome.com.cn

Новая Toyota Frontlander – китайская версия модели Corolla Cross. Кроссовер отличается, прежде всего, дизайном передней части с выраженным "носом" и огромной решеткой радиатора. По размерам автомобиль немного меньше Toyota RAV4:

Длина – 4485 мм

Ширина – 1825 мм

Высота – 1620 мм

Колесная база – 2640 мм

[ + – ] По размерам автомобиль немного меньше Toyota RAV4 Фото: autohome.com.cn

В салоне ряд деталей позаимствованы у Toyota Corolla – руль, панель приборов и 8,0-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа. Объем багажника составляет 487 л.

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Среди доступных для Toyota Frontlander опций – бесключевой доступ, раздельный климат-контроль, датчики света и дождя, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического замедления и контроля разметки.

[ + – ] Детали салона позаимствованы у Toyota Corolla Фото: autohome.com.cn

Кроссовер Toyota дебютировал с 2,0-литровым 173-сильным бензиновым двигателем, а позже появится еще и 122-сильная гибридная версия. Все Frontlander получили бесступенчатый вариатор, а привод может быть передним или полным.

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