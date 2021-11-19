Младший брат RAV4: живые фото и подробности нового кроссовера Toyota
Toyota Frontlander предложат в бензиновой и гибридной версиях. Кроссовер использует агрегаты Toyota Corolla.
На автосалоне в Гуанчжоу представили Toyota Frontlander. Кроссовер поступит в производство на китайском предприятии GAC-Toyota в начале 2022 года. Об этом сообщает сайт Autohome.
Новая Toyota Frontlander – китайская версия модели Corolla Cross. Кроссовер отличается, прежде всего, дизайном передней части с выраженным "носом" и огромной решеткой радиатора. По размерам автомобиль немного меньше Toyota RAV4:
- Длина – 4485 мм
- Ширина – 1825 мм
- Высота – 1620 мм
- Колесная база – 2640 мм
В салоне ряд деталей позаимствованы у Toyota Corolla – руль, панель приборов и 8,0-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа. Объем багажника составляет 487 л.Важно
Среди доступных для Toyota Frontlander опций – бесключевой доступ, раздельный климат-контроль, датчики света и дождя, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического замедления и контроля разметки.
Кроссовер Toyota дебютировал с 2,0-литровым 173-сильным бензиновым двигателем, а позже появится еще и 122-сильная гибридная версия. Все Frontlander получили бесступенчатый вариатор, а привод может быть передним или полным.
Ранее Фокус рассказывал о компактном кроссовере Toyota Yaris Cross. Он уже появился в Украине.