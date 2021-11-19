Украинский экипаж впервые выступит в знаменитом ралли Дакар
Украинцы будут соревноваться на грузовом Renault Kerax D-50. За руль авто сядет гонщик-рекордсмен Сергей Малик.
В легендарном ралли-рейде Дакар-2022 впервые примет участие экипаж из Украины. Свою команду выставит Киевский городской автомотоклуб. Об этом сообщает сайт the page.
На старт ралли 1 января 2022 года выйдет экипаж пилота Сергея Малика, штурмана Любомира Шумакова и механика Сергея Матвиенко. Выступать украинцы будут на полноприводном грузовике Renault Kerax D-50 1998 года с 10,8-литровым турбодизелем. Ранее он обслуживал знаменитую команду Schlesser Aventures, а сейчас принадлежит команде STA Competition.Важно
Украинская команда выступит в классе Dakar Classic, в которую допущены авто, выпущенные до 2000 года. Они соревнуются по сокращенному маршруту, так что это будет своего рода проба сил.
Следует отметить, что Сергей Малик готовился участвовать в ралли Дакар еще в 2008 году, причем на полноприводном 330-сильном КрАЗ. Грузовик и экипаж уже прибыли на старт, однако в последний момент соревнование отменили из-за угрозы терактов в Африке.
"Я был немало удивлен и даже озадачен, когда впервые приехал в STA Competition и тут же был узнан. Оказывается, французы внимательно отслеживают все новые конструкции грузовиков и хорошо запомнили КрАЗ, на котором мы приехали в 2008 году. Тогда капотная компоновка была в диковинку – только сейчас ее взяли на вооружение все, кто нацелен на победу", — рассказал Сергей Малик.
Ранее украинский гонщик прославился мировым рекордом скорости, установленном в американском Бонневиле. Сергей Малик соревновался на украинском электрическом мотоцикле Dnepr Electric.
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