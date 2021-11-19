Український екіпаж уперше виступить у знаменитому ралі Дакар
Українці змагатимуться на вантажному Renault Kerax D-50. За кермо авто сяде гонщик-рекордсмен Сергій Малик.
У легендарному ралі-рейді Дакар-2022 вперше візьме участь екіпаж з України. Свою команду виставить Київський міський автомотоклуб. Про це повідомляє сайт thepage.
На старт ралі 1 січня 2022 року вийде екіпаж пілота Сергія Малика, штурмана Любомира Шумакова та механіка Сергія Матвієнка. Виступатимуть українці на повнопривідній вантажівці Renault Kerax D-50 1998 року з 10,8-літровим турбодизелем. Раніше він обслуговував знамениту команду Schlesser Aventures, а зараз належить команді STA Competition.Важливо
Українська команда виступить у класі Dakar Classic, до якої допущені авто, випущені до 2000 року. Вони змагаються за скороченим маршрутом, тому це буде свого роду проба сил.
Варто зазначити, що Сергій Малик готувався брати участь у ралі Дакар ще в 2008 році, причому на повнопривідному 330-сильному КрАЗі. Вантажівка й екіпаж уже прибули на старт, проте в останній момент змагання скасували через загрозу терактів в Африці.
"Я був чимало здивований і навіть спантеличений, коли вперше приїхав до STA Competition й одразу був впізнаний. Виявляється, французи уважно відстежують нові конструкції вантажівок і добре запам'ятали КрАЗ, на якому ми приїхали в 2008 році. Тоді капотне компонування було диковинкою — лише зараз його взяли на озброєння усі, хто націлений на перемогу", — розповів Сергій Малик.
Раніше український гонщик прославився світовим рекордом швидкості, встановленим в американському Бонневілі. Сергій Малик змагався на українському електричному мотоциклі Dnepr Electric.
Також Фокус писав про стару 37-річну Ниву, яка також виступатиме в ралі Дакар-2022. Автомобіль поведе швейцарський екіпаж.