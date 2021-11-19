Український екіпаж уперше виступить у знаменитому ралі Дакар

Українці змагатимуться на вантажному Renault Kerax D-50. За кермо авто сяде гонщик-рекордсмен Сергій Малик.

У легендарному ралі-рейді Дакар-2022 вперше візьме участь екіпаж з України. Свою команду виставить Київський міський автомотоклуб. Про це повідомляє сайт thepage.

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[ + – ] Сергій Малик планував участь у ралі Дакар ще в 2008 році Фото: thepage.ua

На старт ралі 1 січня 2022 року вийде екіпаж пілота Сергія Малика, штурмана Любомира Шумакова та механіка Сергія Матвієнка. Виступатимуть українці на повнопривідній вантажівці Renault Kerax D-50 1998 року з 10,8-літровим турбодизелем. Раніше він обслуговував знамениту команду Schlesser Aventures, а зараз належить команді STA Competition.

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Українська команда виступить у класі Dakar Classic, до якої допущені авто, випущені до 2000 року. Вони змагаються за скороченим маршрутом, тому це буде свого роду проба сил.

[ + – ] Екіпаж українців виступатиме на Renault Kerax D-50 1998 року Фото: thepage.ua

Варто зазначити, що Сергій Малик готувався брати участь у ралі Дакар ще в 2008 році, причому на повнопривідному 330-сильному КрАЗі. Вантажівка й екіпаж уже прибули на старт, проте в останній момент змагання скасували через загрозу терактів в Африці.

"Я був чимало здивований і навіть спантеличений, коли вперше приїхав до STA Competition й одразу був впізнаний. Виявляється, французи уважно відстежують нові конструкції вантажівок і добре запам'ятали КрАЗ, на якому ми приїхали в 2008 році. Тоді капотне компонування було диковинкою — лише зараз його взяли на озброєння усі, хто націлений на перемогу", — розповів Сергій Малик.

[ + – ] Українці змагатимуться у категорії Dakar Classic Фото: thepage.ua

Раніше український гонщик прославився світовим рекордом швидкості, встановленим в американському Бонневілі. Сергій Малик змагався на українському електричному мотоциклі Dnepr Electric.

Також Фокус писав про стару 37-річну Ниву, яка також виступатиме в ралі Дакар-2022. Автомобіль поведе швейцарський екіпаж.