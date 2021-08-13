Українець Сергій Малик на електромотоциклі "Дніпро" встановив світовий рекорд швидкості (відео)

Рекорд поставлений на фестивалі швидкості, що проходить на висохлому соляному озері Бонневіль у США.

На змагання Bonneville Speed Week 2021 українець із кастомним електричним мотоциклом Dnepr Electric, побудованим в Україні.

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Під час заїздів 12 серпня гонщик встановив новий світовий рекорд швидкості для електромотоциклів у своєму класі А Omega. Результат Сергія Малика — 195,93 км/год (107,217 миль/год).

Відзначимо, що рекорд був встановлений усього за 40 хвилин до закінчення заїздів.

"Це найскладніший рекорд, який у мене взагалі був, — прокоментував Сергій Малик своє чергове досягнення. — Все в останній момент: три спроби, три рекордні кваліфікації ..."

Цей рекорд став вже 40-м подібним досягненням у кар'єрі Сергія Малика.

Це рекорд у Бонневілі став 40-м за рахунком у кар'єрі талановитого гонщика і це — відмінний подарунок до 30-ї річниці Незалежності України.

Раніше мотоцикл уже перемагав у Бонневілі, але в цьому році конструкція була доопрацьована, щоб досягти вищої швидкості в ході заїздів. Електробайк побудований спеціально для участі в рекордних заїздах на Бонневілі. Він оснащений синхронним електродвигуном на постійних магнітах номінальною потужністю 50 кВт і піковою 100 кВт. При цьому мотор важить всього 12 кг.

Тяговий літіє-полімерний акумулятор має ємність 12 кВт • год, а інвертор — українського виробництва. Максимальний струм на виході — 200А, що забезпечує крутний момент 220 Нм.

Раніше Фокус повідомляв, що українська компанія DelFast, що випускає електробайки, відправила партію своєї продукції поліції в Мексику. Тамтешні поліцейські планують використовувати електробайки в історичній частині Мехікалі.