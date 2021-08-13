Украинец Сергей Малик на электромотоцикле "Днепр" установил мировой рекорд скорости (видео)

Рекорд поставлен на фестивале скорости, проходящем на высохшем соляном озере Бонневиль в США.

На соревнования Bonneville Speed Week 2021 украинец с кастомным электрическим мотоцикле Dnepr Electric, построенным в Украине.

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Во время заездов 12 августа гонщик установил новый мировой рекорд скорости для электромотоциклов в своем классе А Omega. Результат Сергея малика — 195,93 км/ч (107,217 миль/час).

Отметим, что рекорд был установлен всего за 40 минут до окончания заездов.

"Это самый сложный рекорд, который у меня вообще был, — прокомментировал Сергей Малик свое очередное достижение. — Все в последний момент: три попытки, три рекордных квалификации…"

Этот рекорд стал уже 40-м подобным достижением в карьере Сергея Малика.

Это рекорд в Бонневиле стал 40-м по счету в карьере талантливого гонщика и это – отличный подарок к 30-й годовщине Независимости Украины.

Ранее мотоцикл уже побеждал в Бонневиле, но в этом году конструкция была доработана, чтобы достичь более высокой скорости в ходе заездов. Электробайк построен специально для участия в рекордных заездах на Бонневиле. Он оснащен синхронным электродвигателем на постоянных магнитах номинальной мощностью 50 кВт и пиковой 100 кВт. При этом мотор весит всего 12 кг.

Тяговый литий-полимерный аккумулятор имеет емкость 12 кВт•ч, а инвертор — украинского производства. Максимальный ток на выходе — 200А, что обеспечивает крутящий момент 220 Нм.

Ранее Фокус сообщал, что украинская компания DelFast, выпускающая электробайки, отправила партию своей продукции полиции в Мексику. Тамошние полицейские планируют использовать электробайки в исторической части Мехикали.